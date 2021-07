Il gesto della Regina Elisabetta ha spiazzato tutti: sembrerebbe che non accadeva da diverso tempo, stenterete a crederci anche voi.

Ha letteralmente spiazzato tutto, la Regina Elisabetta con questo clamoroso gesto. Stando a quanto si apprende da uno degli ultimi post condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del settimanale “Chi”, sembrerebbe proprio che la sovrana d’Inghilterra abbia preso un’importante e drastica decisione dopo diverso tempo che non lo faceva. A distanza di qualche mese dalla morte del suo compagno di vita, la Regina Elisabetta si è mostrata nuovamente in pubblico. E, sia chiaro, la sua apparizione non è assolutamente passata inosservata. Perché?

Stando a quanto si apprende dalla pagina ufficiale di “Chi”, sembrerebbe che la Regina Elisabetta, in occasione del Royal Windsor Horse Show, grandissimo show equestre, abbia deciso di presentarsi in modo piuttosto “anomalo”. Di che cosa parliamo esattamente? Nulla di grave, state tranquilli. Voi, però, siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

La Regina Elisabetta, gesto clamoroso: spiazza tutti, non lo faceva da molto tempo

Il Royal Windsor Horse Show è un evento più che importante per la famiglia reale e per tutti gli inglesi, lo sappiamo benissimo. È proprio per questo motivo che, da come ci fa sapere la pagina social ufficiale del settimanale “Chi”, sembrerebbe che la Regina Elisabetta abbia deciso di spiazzare e, soprattutto, meravigliare davvero tutti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la sovrana d’Inghilterra si sia presentata in modo piuttosto “particolare”. Che, soprattutto, ha lasciato interdetti davvero tutti. Anche perché, come dicevamo precedentemente, era davvero da diverso tempo che non accadeva una cosa del genere. Di che cosa parliamo?

Da come mostrato sui social, sembrerebbe proprio che la Regina Elisabetta si sia presentata al Royal Windsor Horse Show con la sua Range Rover proprio guidata da lei. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la sovrana abbia preso la patente nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma che da diverso tempo preferiva non guidare più. Quale occasione migliore, quindi, per rimettersi alla guida? Ecco. Per il Royal Windors Horse Show, la Regina Elisabetta ha spiazzato tutti. E si è presentata all’evento con la sua Range Rover.

Insomma, un gesto davvero incredibile. E che, soprattutto, sottolinea quanto alla regina Elisabetta piaccia stupire.