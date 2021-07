Silvia Toffanin al posto di Barbara D’Urso: Maurizio Costanzo non si risparmia e lo dice apertamente

Silvia Toffanin al posto di Barbara D’Urso: cosa pensa Maurizio Costanzo, lo dice apertamente.

Non si parla d’altro, dopo che sono stati annunciati i palinsesti Mediaset, con tutte le novità, le conferme e non, l’attenzione è subito stata altissima. Come ormai sappiamo, ci sarà un ridimensionamento di spazio per la bellissima e bravissima conduttrice Barbara D’Urso. Ma Piersilvio Berlusconi, proprio a tal proposito, non ha potuto non elogiarne le lodi:

“Barbara D’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. E’ una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5, che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, tornerà in prime time di intrattenimento”, ha spiegato. Nella domenica pomeriggio, in sostituzione, arriverà ‘Scene da un Matrimonio’ con Anna Tatangelo, e Silvia Toffanin, presente anche il sabato pomeriggio. Ma sembrerebbe che, proprio a tal proposito, Maurizio Costanzo si sia espresso e vi anticipiamo, non si è assolutamente risparmiato.

Silvia Toffanin al posto di Barbara D’Urso la domenica: cosa pensa Maurizio Costanzo

Nella stagione autunnale ci saranno molti cambiamenti in casa Mediaset, Barbara D’Urso non sarà più in onda la domenica, e al suo posto, avremo modo di seguire, Anna Tatangelo, con Scene da un Matrimonio e Silvia Toffanin, che oltre al sabato con Verissimo, sarà in onda anche di domenica.

Questo cambio di rotta ha creato non pochi rumors, e proprio a tal proposito, si è espresso Maurizio Costanzo. Il bravissimo conduttore, su Silvia Toffanin in onda anche la domenica, ha chiarito il suo pensiero. Su Nuovo, una lettrice, dove il giornalista cura una rubrica, gli ha chiesto un parere sulla Toffanin, e lui non si è assolutamente risparmiato:

“Onestamente penso se lo meriti. Questo suo approdo nella domenica pomeriggio darà maggiore risalto alle sue doti e alle interviste che fa. Il suo Verissimo è diventato un punto di riferimento in tv”. A quanto pare, Maurizio Costanzo è d’accordo con la scelta di posizionare la conduttrice di Verissimo anche di domenica.