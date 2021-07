Temptation Island, Giulia (Giuly) è una tentatrice sapete che lavoro fa l’ex protagonista di Uomini e Donne? Non immaginereste mai.

Ci siamo! Un nuovo viaggio nei sentimenti è iniziato: Tempation Island 2021 è partito da qualche giorno ma i telespettatori sono già appassionati alle nuove storie della coppie. Che hanno deciso di mettersi in gioco nel docu reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. A mettere zizzania tra le coppie ci sono, come sempre, tentatori e tentatrici pronti a sfoggiare le migliori tecniche di seduzione. Tra le single di quest’anno c’è anche un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Giulia Mastrantoni, che a Temptation chiamano Giuly.

A Uomini e Donne l’abbiamo vista nel trono Over: ha suscitato l’interesse di alcuni cavalieri famosi, come Michele Dentice e Riccardo Guarnieri. Ora per lei è iniziata una nuova avventura in tv, nel ruolo di tentatrice a Temptation Island. Ma, fuori dal mondo della tv, sapete che lavoro fa la bellissima tentatrice? Non lo indovinereste mai!

Temptation Island, sapete che lavoro fa la tentatrice Giulia Mastrantoni (Giuly)?

Giulia Mastrantoni è una delle tentatrici dell’edizione del 2021 di Temptation Island. 33 anni, originaria di Roma, è laureata all’Università di Roma Tor Vergata in Ingegneria Civile. Il suo lavoro, però, c’entra poco con il suo percorso di studi: la bellissima single infatti è specializzata nel mondo del microblanding, ovvero un trattamento particolari per le sopracciglia. Nella sua bio di Instagram, infatti, c’è proprio la pagina dedicata ai suoi lavori:

Eh si, conoscevate questo particolare della bellissima tentatrice? Per scoprire cosa accadrà e come proseguirà il suo percorso sull’isola delle tentazioni, non perdetevi le prossime puntate. A quanto pare, la single si avvicinerà particolarmente a Tommaso…come finirà? non ci resta che seguire i prossimi appuntamenti su Canale 5!