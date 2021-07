Manuela e Stefano formano una delle sei coppie di Temptation Island, ma sapete che lavoro fanno? Il “retroscena” inedito.

L’ottava edizione di Temptation Island è iniziata da poco meno di una settimana, eppure sta già regalando dei momenti davvero incredibili. E, a quanto pare, sembrerebbe che la puntata che andrà in onda questa sera, Lunedì 5 Luglio, non sarà affatto da meno. In attesa, però, di poter scoprire cosa succederà, siete curiosi di sapere qualche curiosità in più su alcune delle sue coppie in gioco? In particolare, su Manuela e Stefano? I due giovanissimi ragazzi, lo sappiamo benissimo, sono stati i protagonisti indiscussi del primo appuntamento, ma cosa sappiamo su di loro?

Manuela e Stefano hanno deciso di prendere parte a Temptation Island perché, dopo un tradimento scoperto, sembrerebbe che la ragazza abbia completamente perso la fiducia nel suo compagno. Fiducia che, a quanto pare, soltanto l’isola delle tentazioni può fare ritornare o perdere del tutto. In attesa, però, di scoprire come andrà a finire il loro percorso, siete curiosi di sapere cosa fanno nella vita? Che lavoro fanno, quindi, Manuela e Stefano? Scopriamolo!

Che lavoro fanno Manuela e Stefano di Temptation Island?

Fidanzati da circa 4 anni, Manuela e Stefano hanno deciso di partecipare all’ottava edizione di Temptation Island soprattutto su richiesta della giovanissima. Poco meno di un anno fa, infatti, la ragazza ha raccontato di aver scoperto alcuni messaggi che il suo fidanzato si scambiava con altre ragazze. Da quel momento, non soltanto Manuela ha completamente perso la fiducia in lui, ma è anche ritornata a vivere da sola. L’isola delle tentazioni riuscirà a far ritornare tutto come prima? Chi lo sa!

In attesa di scoprire come andrà a finire il loro percorso e, soprattutto, se la coppia uscirà più forte di prima dal programma, scopriamo qualche cosa in più su di lei. Siete curiosi di sapere che lavoro fanno Manuela e Stefano di Temptation Island? Benissimo: ci pensiamo noi! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la ventiquattrenne sia una barista. E che il trentenne, invece, sia un cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini.

Sapevate questo “retroscena” su di loro?