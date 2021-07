Valentina e Tommaso formano una delle coppie di Temptation Island 2021, ma sapete cosa fanno nella vita? Ve lo sarete chiesti in tantissimi.

Dopo lo strepitoso debutto di poco meno di una settimana fa, Temptation Island è pronto a ritornare sul piccolo schermo. Proprio questa sera, Lunedì 5 Luglio, andrà in onda la seconda puntata del docu-reality delle coppie. E, stando a quanto si apprende da una serie di anticipazioni trapelate dal profilo Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che questo sia davvero imperdibile. A quanto pare, sembrerebbe che la coppia protagonista indiscussa della serata sia proprio quella formata da Valentina e Tommaso. Con ben 19 anni di differenza, i due ragazzi sono fidanzati da poco meno di due anni. Ed hanno deciso di prendere parte al programma a causa della forte gelosia di lui.

In attesa di poter scoprire cosa succederà tra pochissime ore, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di loro? Senza alcun dubbio, in tantissimi vi sarete chiesti in tantissimi che lavoro fanno Valentina e Tommaso al di fuori di Temptation Island. Siete curiosi anche voi di saperlo? Benissimo: vi sveliamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Che lavoro fanno Valentina e Tommaso di Temptation Island?

È iniziata da poco meno di una settimana l’ottava edizione di Temptation Island, eppure una coppia ha già catturato l’attenzione su di sé. Stiamo parlando proprio di quella formata da Valentina e Tommaso. Fidanzati da circa un anno e mezzo, la coppia si dice innamoratissima anche se ha voluto ugualmente prendere parte al docu-reality delle coppia per l’eccessiva gelosia di lui.

Cosa sappiamo, però, su di loro? In particolare, siete curiosi di sapere cosa fanno nella vita Valentina e Tommaso? Purtroppo, i loro profili social ufficiale sono momentaneamente chiusi. Sul web, però, siamo riusciti ugualmente ad carpire informazioni su di loro. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bellissima Valentina Tulli Augusti svolga il lavoro come hostess. Invece, il suo giovanissimo compagno, dopo aver concluso gli studi liceale, sembrerebbe stia studiando per diventare un insegnante di snowboard.

Conoscevate questo “retroscena” su di loro?