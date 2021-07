L’amatissimo calciatore si sposa: spunta la data ufficiale, gioia immensa per la splendida coppia

L’amatissimo calciatore italiano si sposa: spunta la data ufficiale delle nozze, gioia immensa per la splendida coppia.

Finalmente si sposano! La meravigliosa coppia aveva prefissato le nozze il 25 maggio 2021, ma, causa Covid, il grande evento è slittato. Ora, però, è spuntata fuori la data ufficiale: l’amatissimo calciatore di Serie A e la sua Giulia si uniranno in matrimonio il 17 luglio!

L’annuncio è arrivato attraverso i social, a svelarlo è stata la futura sposa. Curiosi di scoprire chi convolerà a nozze tra qualche giorno? Vi spieghiamo tutti i dettagli!

L’amatissimo calciatore dell’Inter si sposa: la data delle nozze con la sua Giulia è molto vicina

Stefano Sensi e Giulia Amodio stanno per sposarsi! Il centrocampista dell’Inter e la bellissima modella si uniranno in matrimonio il prossimo 17 luglio, tra circa 10 giorni. Un matrimonio tanto atteso, visto che la prima volta le nozze sono state rimandate a causa della pandemia.

Ad annunciare la nuova data è stata proprio la modella, rispondendo ad alcuni followers su Instagram: “Ho un po’ di agitazione, spero sia tutto magico e perfetto ma sono certa sarà così”, ha spiegato la Amodio.

Le nozze si terranno ad Ostuni, in Puglia, dopo ben cinque anni di amore. La proposta è arrivata pochi mesi fa, in occasione del 26 esimo compleanno della bellissima modella, futura moglie del centrocampista nerazzurro.

Come si legge nel post, inizialmente il matrimonio era previsto per maggio: “Non abbiamo avuto altra scelta perché a causa del Covid non avremmo potuto prima del 15 giugno.”

Una gioia immensa per l’amatissimo calciatore, che a causa di un recente infortunio ha dovuto rinunciare agli Europei. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi, auguri Stefano e Giulia!