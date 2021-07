In una sua recente intervista, la conduttrice di La7 ha ricordato il suo crollo emotivo e le lacrime dinanzi al suo pubblico: è successo tutto in diretta, i dettagli.

Seppure in piena fase estiva, soltanto in questi giorni alcuni programmi televisivi hanno avuto la possibilità di salutare il loro amatissimo pubblico italiano. E di dare loro appuntamento a Settembre. È il caso, ad esempio, di Verissimo, di Domenica In oppure de La Vita in Diretta. Ma non solo. Proprio in questi ultimi giorni, un’altra grandissima conduttrice televisiva ha chiuso la stagione della sua trasmissione mattutina in onda su La7. E, in una sua recentissima intervista a Il Corriere della Sera, non ha perso occasione di tirare un po’ le somme di questa “particolare” stagione televisiva. Perché “particolare”? La risposta è semplice: così come quello precedente, anche questo è stato un anno particolarmente difficile per alcune trasmissioni per via dell’emergenza Coronavirus. E la stessa diretta interessata non ha potuto fare a meno di ricordarlo.

Leggi anche –> La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta, nessuno se lo aspettava!

“La7, sulla carta, poteva essere la rete più danneggiata dall’emergenza: solo informazione e attualità in diretta. Invece siamo stati gli unici a non sospendere appuntamenti, a non rivedere il palinsesto”, ha detto a Il Corriere della Sera la famosissima conduttrice. Ma non solo. In quest’occasione, non ha potuto fare a meno di ricordare il suo crollo emotivo accaduto in diretta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La7, la conduttrice ha un crollo emotivo: cos’è successo in diretta

A distanza di pochissime ore dalla chiusura stagionale del suo programma, la conduttrice di La7 non ha perso occasione di poter fare un po’ il bilancio della situazione. E di rivivere alcuni momenti indimenticabili di questa tanto intensa quanto difficile edizione. Stiamo parlando proprio di Myrta Merlino, conduttrice de “L’aria che tira” su La7. È proprio a Il Corriere della Sera che la colonna portante del programma televisivo, infatti, ha fatto un piccolo passo indietro. Ed ha ripercorso un momento di crollo emotivo accaduto in diretta.

Leggi anche –> “Un tumore brutto nell’area dell’intestino”, purtroppo non ce l’ha fatta: triste racconto della conduttrice

“Non mi era mai capitato di piangere in tv, controllata come sono per quel rigore professionale appreso alla scuola di Giovanni Minoli. Quest’anno mi è success”, ha detto Myrta Merlino. Sottolineando, però, che da quel momento il suo rapporto col pubblico si è rafforzato. “Abbiamo deciso, con la mia grande squadra, di creare un indirizzo di posta intitolato Dillo a Myrta”, ha detto ancora. Rivelando, inoltre, di aver ricevuto tantissime email. E di averle anche utilizzare per scrivere il suo nuovo libro.

Anche voi non vedete l’ora di rivederla sul piccolo schermo?