Dopo 3 di amore, la coppia si sono lasciati per sempre: cos’è successo? Soltanto adesso salta fuori il reale motivo della rottura: tutti i dettagli!

Si parlava da diverso tempo che tra di loro fosse nuovamente crisi. Ed adesso è proprio confermato. Poco più di un mese fa, attraverso un post condiviso sulla loro pagina social ufficiale, la coppia ha annunciato di essersi detta “addio” definitivamente. Dopo ben tre anni di amore ed una crisi superata poco più di un anno fa, i due giovanissimi ragazzi si sono lasciati per sempre. Di chi parliamo? La risposta è piuttosto semplice: Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

Era il 10 Giugno scorso quando Paola Di Benedetto, attraverso un’IG stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha annunciato la rottura definitiva con Federico Rossi. “non è successo nulla di eclatante. Con il tempo abbiamo maturato questa decisione”, ha scritto l’ex Madre Natura su Instagram. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Qual è stato il motivo che ha portato la coppia a dirsi “addio”? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata. Ecco il vero motivo.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati dopo 3 anni, svelato il motivo della rottura

In una sua recentissima intervista a “Whoopsee”, Paola Di Benedetto ha parlato, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, della sua rottura con Federico Rossi. Spiegando, quindi, i reali motivi che ha spinto la coppia a dirsi “addio” per sempre. Seppure i due ragazzi erano soliti mostrarsi sui social sorridenti ed innamorati, sembrerebbe che era già da diverso tempo che le cose tra di loro non andavano. “Tante volte sui social uno fa vedere quello che vuol far vedere. Anche perché non è che uno litiga, uno va via di casa, uno sta male e lo condividi sui social”, ha iniziato a dire l’ex Madre Natura. Sottolineando, inoltre, di quanto lei voglia mostrare le cose belle e non voglia appesantire le persone.

“C’erano un sacco di retroscena, un sacco di cose private che sono rimaste private ed è giusto che restino tali. E che le persone non potranno mai sapere”, ha detto ancora Paola Di Benedetto, spiegando i motivi della loro rottura.

Ovviamente, nonostante si siano detti “addio”, Paola Di Benedetto non ha potuto fare a meno di ribadire di continuare a voler bene a Federico Rossi. E si augura di poter continuare a mantenere questo rapporto di amicizia con lui.