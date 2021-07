L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha raccontato che in passato ha avuto un aborto spontaneo: ha perso un bambino, dramma atroce.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi mesi. Il suo fidanzato, Andrea Zelletta, ex tronista, è stato il concorrente dell’ultima edizione del GF VIP: la coppia, così, a distanza di tempo, è tornata ad avere le luci dei riflettori puntati. Natalia, oggi influencer, nel corso del suo passato ha subito una grave perdita: porta con sé il ricordo di un fidanzato geloso che l’avrebbe maltrattata ed un aborto spontaneo che ha segnato la sua vita. La Paragoni ne ha parlato nel suo libro, La vita secondo Naty, ed in un’intervista a Diva e Donna.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Natalia Paragoni, dramma pazzesco: “Ho perso un bambino”, l’ha svelato soltanto adesso

Natalia Paragoni, modella e web influencer, è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Porta con sé un passato burrascoso, fatto di eventi che l’hanno segnata. Al settimanale Diva e Donna ha confidato di aver sofferto di dislessia quando era piccola ed è stata, inoltre, vittima di bullismo negli anni a venire. Natalia, prima di conoscere Andrea Zelletta, ha vissuto una storia d’amore che oggi reputa ‘nociva’. “E’ stato un amore vissuto in modo sbagliato che mi ha fatto sentire sbagliata” ha confessato aggiungendo che il suo ex era molto geloso e possessivo. “Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo basso”.

Leggi anche Isola dei Famosi, Awed e Natalia Paragoni: il retroscena spunta fuori solo ora

Nel corso dell’intervista, la Paragoni ha raccontato di esser rimasta incinta di un ragazzo, dopo la relazione ‘tossica’ con l’ex. Aveva circa 20 anni quando scoprì di portare in grembo un bambino che però, purtroppo, ha perso.

“Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso” ha raccontato. Le parole le riporta il portale Fanpage.