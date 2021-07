Raffaella Carrà, il cordoglio di Maurizio Costanzo: “Sono rimasto impietrito”

Il dolore di Maurizio Costanzo per la dipartita della sua cara amica Raffaella Carrà: “Sono sconvolto, non me l’aspettavo”.

La scomparsa di Raffaella Carrà è stata per tutti dolorosa quanto inattesa. Quasi nessuno era a conoscenza delle condizioni di salute della showgirl più amata di tutti i tempi e la sua morte è stata uno shock per tutta l’Italia. Non solo, Raffaella era famosa anche all’estero e anche lì la notizia ha suscitato sgomento.

Tanti i colleghi del mondo dello spettacolo che hanno manifestato il loro dolore per quella donna dal talento ineguagliabile e inimitabile che ha scritto la storia della televisione.

Su Rai 1, il programma pomeridiano Estate in diretta ha dedicato grande spazio alla tragica notizia. In collegamento anche Maurizio Costanzo, grande amico della Carrà, ha commentato l’addio all’amica. Le sue parole hanno gelato tutti.

Raffaella Carrà e Maurizio Costanzo: “Non sapevo nulla”

Ai microni della trasmissione condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua, Costanzo ha espresso il suo cordoglio raccontando che non era a conoscenza della malattia di Raffaella. “Sono sconvolto e non me l’aspettavo. Per me è stata una notizia inaspettata. Io purtroppo non sapevo nemmeno che era malata. Non sapevo assolutamente nulla e sono molto sorpreso – racconta il giornalista – Quando ho letto sull’Ansa questa cosa sono rimasto impietrito. Ci mancherà un pezzo di storia del varietà e della televisione”.

Semprini ha spiegato che nessuno era al corrente con esattezza delle condizioni della Carrà, ma che qualcosa si vociferava in merito nell’ambiente televisivo.

“Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei. [..] La notizia delle sue condizioni in parte erano trapelate, almeno nell’ambiente”, ha detto il conduttore.