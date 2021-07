In una sua recentissima intervista, Roberto Mancini ha ampiamente raccontato il dramma che l’ha fortemente segnato: un momento davvero dolorosissimo.

In queste ultime settimane, c’è da ammetterlo: non si fa altro che parlare di lui. Dopo la sua esperienza all’Inter e allo Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini ha assunto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana. E, da quel momento, ha riscosso successi dopo successi. Attualmente, gli azzurri sono in semifinale, è vero. Eppure, però, c’è da ammettere che, mai come quest’anno, tutte le competizioni disputate dai nostri ragazzi sono state davvero fenomenali. Chi vincerà, secondo voi? L’Italia, quindi, riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria e, magari, la finale? Chi lo sa: non ci resta che attendere!

Nel frattempo, però, è bene che voi sappiate un momento dolorosissimo che Roberto Mancini, quando era soltanto un bambino, ha vissuto. “Ricordo tutto di quel giorno”, ha detto il ct della Nazionale azzurra raccontato il suo dramma a Sportweek. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Ecco le sue parole.

Roberto Mancini, incredibile dramma: non lo dimenticherà mai

È proprio ancora prima che iniziassero questi stratosferici Europei 2021 che Roberto Mancini si è ampiamente raccontato in un’intervista a Sportweek. E, oltre a parlare di tutte le competizioni che da lì a breve la sua Nazionale avrebbe giocato, non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti della sua infanzia. E, soprattutto, ricordare quel dramma vissuto quando aveva soltanto 10 anni. “È una cosa a cui penso spesso”, ha detto l’allenatore. Di che cosa parla?

Stando a quanto si apprende da queste sue parole rilasciate a Sportweek prima ancora che iniziassero gli Europei, sembrerebbe che, alla sola età di 10 anni, Roberto Mancini sia stato colpito da una meningite. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente segnato. “Mi hanno detto che ero stato molto fortunato. Aver avuto una malattia per cui in quegli anni si poteva morire facilmente, è una cosa a cui penso spess”, ha rivelato il buon Mancini a Sportweek.

Voi eravate a conoscenza di questo drammatico retroscena del passato?