Sanremo 2022, dopo tutte le voci che si sono rincorse l’annuncio che non lascia più spazio ai dubbi

Sanremo 2022, dopo tutte le voci che si sono rincorse sulla prossima edizione, arriva l’annuncio che non lascia più spazio ai dubbi.

Si, mancano ancora tanti mesi all’inizio di una nuova edizione del Festival di Sanremo, ma le indiscrezioni sul futuro della kermesse canora sono all’ordine del giorno. In particolare, in tanti si chiedono chi condurrà Sanremo 2022. Le voci trapelate sul web, fino a questo momento, sono state davvero tantissime. L’ultima è un vero e proprio annuncio!

Un personaggio amatissimo dagli italiani ha escluso la possibilità di essere sul palco dell’Ariston, definendo quello di Sanremo un capitolo chiuso. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2022, arriva un annuncio che non lascia spazio a dubbi: “Capitolo chiuso per me”

Chi condurrà Sanremo 2022? È la domanda che tutti si pongono. La risposta ufficiale dovrebbe arrivare entro settembre, ma, nel frattempo, le ipotesi sono davvero tante. C’è chi sogna un Amadeus tris e, nonostante all’inizio il conduttore avesse detto basta, non è da escludere che ci sarà di nuovo lui.

Chi invece non ci sarà sicuramente è Gianni Morandi. Il cantante ha condotto il festival nel 2011 e nel 2012, ma a quanto pare non ha intenzione di rifarlo. Al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Sanremo lo considero un capitolo chiuso per me. Ora mi piacerebbe fare qualcosa di diverso, magari uno spettacolo in teatro”.

Ma se per Gianni Morandi si tratta di un capitolo chiuso, non sembra essere lo stesso per Amadeus. Come abbiamo detto, al termine dell’edizione 2021 il conduttore aveva ammesso di volersi fermare. Qualcosa, però, sembra essere cambiata: Amadeus sarebbe disposto a tornare all’Ariston a patto che sia un’edizione della rinascita, alla pari alla edizioni precedenti. Lo rivedremo sul palco in coppia con l’amico storico Fiorello? Non ci resta che attendere news ufficiali! E voi, chi vorreste come prossimi conduttori della famosissima kermesse canora?