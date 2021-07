Serena Autieri, l’annuncio arriva appena una settimana dopo l’inizio del nuovo programma “Dedicato”, in onda su Rai Uno.

È estate e, come sempre, molti dei programmi più amati dal pubblico sono in ‘vacanza’. Un piccolo stop di qualche mese per poi tornare in onda da settembre, con una programmazione ricchissima. In estate, però, a volte arrivano anche bellissime novità! Come Dedicato, la trasmissione Rai condotta da Serena Autieri, a partire dalle ore 9 e 55 del mattino.

Una trasmissione dove le emozioni sono assicurate: è in onda solo da una settimana, ma il pubblico è già pazzo del nuovo programma. Dove protagoniste assolute sono le dediche, come suggerisce il nome. E, proprio dopo pochi giorni dal debutto, la bellissima conduttrice ed attrice napoletana ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social. Ecco le sue parole. pubblicate in un post di Instagram.

Serena Autieri, l’annuncio social della conduttrice del nuovo programma Dedicato

“È quasi trascorsa la prima settimana di Dedicato e vorrei ringraziarvi tutti per l’affetto che mi state dimostrando quotidianamente e per il grande risultato di ascolti oltre ogni aspettativa”. Queste le parole di Serena Autieri, dopo pochi giorni dalla prima puntata della sua nuova trasmissione. Un grande successo per il programma Rai, che fa compagnia al pubblico ogni mattina, a partire dalle ore 9 e 55. Un programma dove l’obiettivo è fare dediche speciali per ogni occasione: le emozioni sono assicurate. Ecco le parole ricche di entusiasmo della bellissima Serena:

Il post è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, ricchi di complimenti per la conduttrice, alle prese con questa nuova ed emozionante avventura. Tra i commenti, appaiono quelli di molti volti noti, come Cristina Chiabotto, Tosca D’Aquino e Monica Leofreddi. E voi, state seguendo il nuovo programma in onda su Rai Uno?