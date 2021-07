Shakira ha ricordato quel momento che non dimenticherà mai: “È stato il peggiore errore della mia vita”, cos’è successo.

È una delle più grandi artisti di sempre, Shakira. Da sempre appassionata di danza e di musica, la cantautrice compie il suo debutto in questo mondo alla sola età di 14 anni. Pensate, è proprio in questo periodo che, davvero piccolissima, la bellissima Shakira incide il suo primo disco. E riscuote un successo davvero straordinario. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 30 anni, eppure la bella Shakira continua ad essere tra le artiste più emergenti della musica pop latina.

È proprio nel corso di una sua recentissima intervista per British Vogue che Shakira ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera. Analizzando, quindi, non soltanto i suoi successi, e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, ma ha anche ‘scandagliato’ tutti i look riproposti in tutti questi anni. “È stato il peggior errore della mia vita”, ha detto Shakira nel bel mezzo della sua intervista. A cosa si riferisce, però? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Shakira: “È stato il peggior errore della mia vita”, cos’è successo

È proprio per British Vogue che, come dicevamo precedentemente, Shakira non soltanto ha analizzato per filo e per segno la sua incredibile carriera, ma ha anche ripercorso tutti i look che ha sfoggiato in questi lunghi anni. Attualmente, ad esempio, la cantautrice colombiana si mostra coi capelli lunghi, ricci e di colore rosso. Negli anni addietro, però, la bella Shakira ha sperimentato un bel po’ di look. È proprio in merito ad uno di essi che, rivedendosi a distanza di anni, ha detto: “È stato il peggior errore della mia vita”.

A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? E, soprattutto, a cosa si riferisce? Ebbene. Ad un certo momento della sua intervista, Shakira ha rivisto il taglio capelli con cui si è presentata, nel 2012, a Cannes presso il ministero della cultura francese. E non ha potuto fare a meno di storcere il naso. Letteralmente bionda e con capelli cortissimi, sembrerebbe che con il senno di poi la cantautrice non farebbe mai più questa scelta. A quanto pare, sembrerebbe che a spingerla a compiere questo cambio look sia stata proprio sua suocera. Che, vedendo i suoi capelli rovinati, l’abbia spinta a darci un taglio.

Che abbia capelli rossi, rosa o biondi, per noi, è sempre bellissima. Voi cosa ne pensate?