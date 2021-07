Fisico da urlo e charme senza limiti per l’amata attrice Sharon Stone: a 63 anni si è mostrata in costume, ma per molti sembra solo una ragazzina!

E’ una delle attrici più famose di Hollywood. Sharon Stone, classe 1958, ha debuttato nel grande schermo nel 1980 e da allora il suo successo è stato sempre più in salita. Ha recitato al fianco di grandi attori, ma sapete che da ragazza prese parte a tanti concorsi di bellezza? Li vinse tutti e così decise di trasferirsi a New York per diventare modella: la sua carriera è infatti iniziata così, come volto di noti brand. La sua bellezza era ed è tutt’oggi incredibile: gli anni passano, come per tutti, ma Sharon Stone resta sempre quella donna dallo charme invidiabile!

Charme e fisico da urlo, Sharon Stone in costume a 63 anni non ha eguali

Sharon Stone in occasione dell’arrivo dell’estate ha deciso di regalare ai suoi milioni di follower su Instagram una sua foto in costume. “Buona estate” scrive come didascalia di una fotografia davvero magnifica.

La celebre attrice indossa un bikini color giallo e vanta un fisico davvero da urlo. L’età è soltanto un numero e Sharon può perfettamente rispecchiare tale affermazione! Guardate che bellezza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

Sharon Stone per mantenersi in forma mette in pratica, senza dubbio, tre regole fondamentali: una corretta alimentazione, attività fisica regolare e trattamenti beauty mirati. Addio alimenti grassi, via agli allenamenti giornalieri e macchinari beauty che rimodellano il corpo. Oltre ad esser sempre stata perfetta, Sharon Stone ha sempre mantenuto le sue abitudini: l’amor proprio non l’ha mai abbandonata e questi sono i meravigliosi risultati.

