Annamaria, l’ex amatissima concorrente di Temptation Island, si è sottoposta ad un intervento chirurgico: soltanto adesso ha mostrato tutte le immagini.

L’ottava edizione di Temptation Island è iniziata ufficialmente. Sia Mercoledì 30 Giugno che Lunedì 5 Luglio sono andate in onda le prime due puntate e, come al solito, è accaduto davvero di tutto. Tralasciando, però, questo, anche perché il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e sicuramente ne vedremo ancora delle belle, c’è da ammettere che ci sono alcuni protagonisti delle passate edizioni che fanno ancora tanto parlare di sé. Badate bene, non facciamo soltanto riferimento a Massimo Colantoni che ha inciso il suo primo singolo o Katia Fanelli, che proprio in questi giorni sta vivendo dei momenti difficilissimi, ma facciamo riferimento anche ad un’altra ex amatissima concorrente.

Leggi anche –> Temptation Island, Tommaso bacia la single Giulia: è successo subito dopo, clamoroso!

Attraverso un breve video caricato sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente di Temptation Island ha svelato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di lei: la bellissima e simpaticissima Annamaria. Cos’è esattamente accaduto? Volete proprio saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Annamaria, l’ex concorrente di Temptation Island, si è sottoposta ad un intervento chirurgico: cos’è accaduto

Erano diversi giorni che l’ex amatissima concorrente di Temptation Island aveva intenzione di svelare cosa le fosse accaduto al suo pubblico social. E, finalmente, l’ha fatto. Con un brevissimo video che ripercorre i giorni prima dell’operazione, la simpaticissima napoletana ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Di chi parliamo? Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: stiamo parlando della bellissima e simpaticissima Annamaria, ex concorrente di Temptation Island dell’edizione 2020. In coppia con il suo fidanzato Antonio, la napoletana aveva deciso di prendere parte al programma. E di mettere alla prova il suo amore.

Leggi anche –> Temptation Island, avete notato anche voi cos’è successo? È la prima volta in assoluto

A quale intervento chirurgico si è sottoposta, però, Annamaria? Anche se bellissima ugualmente, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di concedersi qualche piccolo ritocco estetico al suo Lato A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annamaria_Laino_real (@annamaria_laino_)

Inutile raccontarvi che la reazione dei suoi sostenitori è stata immediata. Sotto il video in questione, infatti, sono davvero tantissime le persone che non hanno perso occasione di poter esprimere tutto il loro sostegno per questa scelta. “Se questa modifica ti rende felice sono contenta che l’hai fatta!”, recita uno dei tanti commenti giunti a corredo del video in questione.

Complimenti, carissima Annamaria!