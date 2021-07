Uomini e Donne, Isabella Ricci spiazza tutti: arriva l’annuncio inaspettato della bellissima ed elegantissima dama del Trono Over.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Uomini e Donne. E, con ogni probabilità, la rivedremo tra le dame del trono Over anche a settembre. Parliamo della splendida Isabella Ricci, la 62 enne che si è distinta per la sua classe ed eleganza. In poche puntate ha conquistato il pubblico della trasmissione di Canale 5!

E, proprio per i fan della dama, è in arrivo una bellissima notizia. Lo ha appena annunciato: scopriamo di cosa si tratta!

Uomini e Donne, l’annuncio di Isabella Ricci fa felici i fan: splendida notizia

Isabella Ricci è una delle dame più amate di Uomini e Donne. È una delle new entry del programma, ma in poco tempo ha conquistato il pubblico con la sua classe e i suoi modi pacati ed eleganti. Non ha conquistato un’altra protagonista del trono Over, Gemma Galgani, che sembra aver visto in Isabella una vera e propria ‘rivale’. I loro battibecchi continueranno anche nella nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Nel frattempo, Isabella ha dato una bellissima notizia ai telespettatori: da qualche ora potrete trovarla anche su Instagram!

Proprio così, la bellissima dama è approdata sui social, aprendo un profilo personale proprio su Instagram. “Sarò semplicemente Isabella, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio.”, scrive nella didascalia al suo primo post. Che sta già conquistando una pioggia di likes e commenti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @isabellaaricci.real

Tra i primi commenti appare anche quello dell’ex tronista di questa edizione, Massimiliano Mollicone, che scrive “La mia Isa”: la dama ricambia con un cuore. Se amate Isabella, non vi resta che seguirla su Instagram per tuffarvi nel suo affascinante mondo.