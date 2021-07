È stata la vincitrice di Bake Off Italia 2, ricordate la sua immensa dolcezza? Sono trascorsi 7 anni da quel momento: com’è cambiata lei e la sua vita.

In attesa di poter scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova edizione di Bake Off Italia, che come ci ha fatto sapere Benedetta Parodi è proprio nel bel mezzo delle riprese, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi ex vincitori? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua primissimi vincitrice: Madalina. Adesso, invece, vi racconteremo ogni cosa sulla trionfatrice della seconda edizione del seguitissimo talent. Vi ricordate di chi stiamo parlando esattamente?

Entrata a far parte del talent nel 2014, la simpaticissima pugliese ha sbaragliato la concorrenze. E, alla fine di tutte le puntate, non soltanto si è accaparrata la vittoria, ma ha anche avuto la possibilità di scrivere e pubblicare il suo primo libro di ricette. Ecco. Da questo magnifico momento per lei, sono trascorsi esattamente 7 anni, ma com’è cambiata oggi? E, soprattutto, dopo la vittoria a Bake Off 2, la vita della sua vincitrice è cambiata? Scopriamolo!

È stata la vincitrice di Bake Off 2, la ricordate? Eccola oggi dopo 7 anni

Con la sua frizzante allegria e simpatia, la giovanissima Roberta Liso si è dimostrata, sin da subito, una delle protagoniste indiscusse di Bake Off 2. Giunta nel famosissimo tendone per dimostrare le sue doti da pasticciera, la simpatica foggiana ha conquistato davvero tutti. Tanto è vero che, a fine gara, è riuscita ad aggiudicarsi anche il titolo da vincitrice.

Dal momento della sua vittoria, sono trascorsi esattamente 7 anni, eppure siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Dopo aver vinto a Bake Off Italia 2, quindi, Roberta Liso ha cambiato vita? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe proprio che, ancora adesso, la simpaticissima foggiana continui a coltivare la sua passione per la pasticceria. Vi assicuriamo: i dolci che condivide sono davvero gustosi.

Facevate il tifo per lei all’epoca di Bake Off? Noi decisamente si!