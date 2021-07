Avete mai visto la mamma di Federico Chiesa? E’ davvero bellissima, tutti l’hanno notato!

Calciatore Italiano, Federico Chiesa nella nazionale italiana ci sta letteralmente conquistando con le sue imprese in campo. Figlio di un ex calciatore, ha un fratello minore, Lorenzo, che ha intrapreso la sua medesima strada, la carriera calcistica.

Della sua carriera professionale conosciamo praticamente tutto, impossibile non apprezzare la bravura di Chiesa, e in questi Europei 2020, sta dando il meglio di sè. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Federico è fidanzato con Benedetta Quagli, ed è evidente, lei è bellissima. Ma, per caso, avete mai visto la mamma del giovane calciatore? Lo scatto insieme non passa di certo inosservato!

Federico Chiesa, avete mai visto sua mamma? Tutti hanno notato l’evidente bellezza

Siamo tutti avvezzi a pubblicare sui nostri canali social immagini in cui siamo soli o in compagnia, e in particolar modo, sono i personaggi del mondo dello spettacolo a farlo con maggior costanza. Sono, infatti, i vip ad avere la forte attenzione dei follower, sempre!

Nell’ultimo periodo, ovviamente, al centro dell’attenzione risultano essere i calciatori della Nazionale italiana, e il motivo lo conosciamo benissimo. In questi Europei, ognuno sta dando il meglio. Ebbene, tra i calciatori non possiamo non citare Federico Chiesa che, con un profilo social di ben oltre il milione di follower, non passa inosservato, sul web, e ovviamente in campo. Qui, siamo andati a curiosare e subito è balzata all’attenzione una foto molto bella, insieme a sua madre: l’avete mai vista? Osservate lo scatto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)



Cosa ne pensate? E’ bellissima, non trovate? Insieme, dobbiamo ammettere, sono meravigliosi. Che dire, Federico Chiesa e sua madre conquistano instagram con i loro sorrisi!