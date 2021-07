Nicolò Barella, avete mai visto sua moglie? Gli scatti insieme sono meravigliosi, e lei è bellissima!

Calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, Nicolò Barella, in questi Europei 2020, ci sta dando grande soddisfazione. Le sue imprese stanno facendo sognare i tifosi. Giovanissimo, classe 1997, forse, non tutti sanno che, da ben tre anni è sposato con Federica Schievenin.

La coppia ha allargato la famiglia con la nascita di tre figlie, Rebecca, Lavinia e Matilde. La domanda che sorge spontanea è: avete mai visto sua moglie? Sui social, sono numerosi gli scatti in cui si mostrano insieme e dobbiamo dirlo a gran voce, sono davvero bellissimi!

Avete mai visto la moglie di Nicolò Barella? Gli scatti insieme mostrano la grande bellezza

Classe 1997, Nicolò Barella è giovanissimo, ma ha già alle spalle una grande carriera; centrocampista dell’Inter e della nazionale Italiana, il calciatore sta dimostrando, in questi Europei 2020, grandi capacità e forti doti. Adesso, martedì 6 luglio, è in atto la semifinale Italia-Spagna: cosa accadrà? L’Italia riuscirà ad arrivare in Finale?

Barella, forse, non tutti lo sanno, da ben tre anni è sposato con Federica Schievenin, e insieme hanno avuto tre splendide bambine. Ma ci chiediamo, avete mai visto sua moglie? Sui propri canali instagram, sono numerose le foto insieme, e dobbiamo ammetterlo, sono meravigliosi! Federica non passa di certo inosservata, dato che, è davvero bellissima.

Andando a curiosare sul profilo social della moglie di Barella, notiamo da subito che, in biografia, ha riportato: “Mamma a tempo pieno di Becky, Vinia e Tilde, studentessa a tempo perso in scienze motorie”. E allora, avete visto anche voi lo scatto? Cosa ne pensate? Nicolò Barella e sua moglie Federica conquistano i social!