Avete mai visto Alessandro Del Piero da giovanissimo? È spuntata uno scatto del tutto inedito: sono trascorsi 28 anni, non ci crederete affatto!

È uno dei più grandi campioni di sempre, Alessandro Del Piero. Giocatore della magica Juventus per circa 19 anni, il simpaticissimo attaccante è stato la vera e propria leggenda della “vecchia signora”. Attualmente, ha appeso letteralmente le scarpette al chiodo, come si suol dire. Eppure, però, le sue diavolorie e prodezze in campo continuano ad essere ricordate con immenso affatto da tutti i suoi amatissimi sostenitori.

Attualmente, è lontano dal mondo del calcio, Alessandro Del Piero. Nonostante questo, però, continua a riscuotere un successo davvero impressionante soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, infatti, l’ex attaccante juventino è attivissimo. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? Con uno scatto che lo ritrae davvero giovanissimo, Alessandro Del Piero ha voluto fare un salto nel passato con il suo pubblico. A questo punto, però, vi chiediamo: voi ricordate com’era? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Alessandro Del Piero giovanissimo, lo scatto è incredibile: l’avete visto?

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che si dilettano a condividere emozionanti scatti del passato. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della fotografia da bambino, in compagnia della sua mamma, di Filippo Bisciglia. Adesso, invece, siete curiosi di vedere com’era Alessandro Del Piero da giovanissimo. Anzi, per meglio dire, ricordate com’era? Proprio qualche giorno fa, l’ex attaccante della Juventus ha condiviso una foto che lo ritrae in “giovane età”. Volete vederlo anche voi?

Sono trascorsi esattamente 28 anni da quando Alessandro Del Piero si è prestato allo scatto di questa foto. Dalla didascalia della foto, infatti, si legge chiaramente che risale esattamente 1993 , eppure avete notato che l’ex stella della Juventus non è affatto cambiato? Impossibile non notarlo, avete ragione! Nonostante siano passati quasi 30 anni dalla foto, Alessandro Del Piero continua ad essere letteralmente identica a quando ha compiuto i suoi esordi in maglia bianco-nera.

Siete d’accordo con noi?