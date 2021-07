Benedetta Parodi sotto attacco: il “fisico asciutto” preso di mira, lei asfalta tutti così e svela il ‘segreto’

La magistrale risposta di Benedetta Parodi alla ‘diffidenza’ di alcuni utenti su Instagram sul suo ‘fisico asciutto’: lei non si scompone.

La bravissima Benedetta Parodi è da tanti anni il simbolo televisivo del benessere: con la sua passione per il cibo, trasmette tanta voglia di vivere e di ‘trattarsi bene’ cominciando dalla tavola.

Conduttrice, scrittrice e giornalista, ha conquistato negli anni un pubblico sempre più vasto, che la segue con affetto in tutti i suoi programmi, da “Cotto e mangiato” a “Bake Off Italia”. L’amore per la buona cucina è anche il tema principale dei suoi canali social attraverso cui Benedetta si tiene in stretto contatto con i fan.

Proprio in questi giorni la moglie di Caressa è stata in Costiera Amalfitana ed ha condiviso su Instagram favolosi scatti della vacanza. Ovviamente non poteva mancare il racconto dell’esperienza dal punto di vista gastronomico: sotto una foto che la ritrae al ristorante davanti a un invitante piatto di spaghetti, la conduttrice ha elogiato i prodotti alimentari di quella zona della Campania tra cui pesce fresco, limoni, mozzarella, ravioli capresi.

Un utente ha però commentato l’immagine dicendo di non credere che Benedetta mangi davvero gli spaghetti dato il suo fisico così asciutto e in forma. Scopriamo la strepitosa risposta!

Benedetta Parodi svela il ‘segreto’ del suo fisico strepitoso

Senza scomporsi minimamente, la giornalista ha risposto: “Mangiare per me è un grande piacere, è un’esperienza culturale, è gioia. Sul cibo ho fondato tutto il mio lavoro, grazie al cibo unisco la mia famiglia grandissima e sparsa un po’ ovunque, ogni volta che celebriamo qualche festività”.

Ma attenti, non finisce qui: Benedetta ha anche rivelato come fa a mantenere il suo fisico così snello e in forma. “Il fatto che io abbia un fisico asciutto vuole soltanto dire che mangio bene e mi alleno. Non bisogna rinunciare…ma usare l’equilibrio”.

Cosa ne pensate? Ottima risposta, vero?