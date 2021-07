Riuscite a capire chi è? Vi anticipiamo, è la mamma di una famosa attrice, che abbiamo visto anche in Gomorra.

In questo scatto è fotografata la mamma di un’amatissima attrice, e osservando bene, non risulta così difficile capire di chi si tratta: il motivo? L’attrice in questione e sua madre si somigliano tantissimo, molti tratti sono praticamente gli stessi.

Leggi anche L’avete riconosciuta? È la mamma di una famosissima showgirl italiana: sono due gocce d’acqua

E’ stata proprio lei a pubblicare la foto sul suo canale instagram, rendendo noto il post a tutti suoi fan. E ovviamente, i follower non hanno potuto non notarla, perchè, come vi abbiamo anticipato, la somiglianza fra le due donne è straordinaria! Vi sveliamo, giusto per aiutarvi un pochino che, l’attrice ha vestito i panni di numerosi personaggi, ed ha esordito sul piccolo schermo nel 2014, in un episodio di Gomorra-La Serie. Ma già in precedenza, aveva debuttato al cinema, nel film Il Capitale Umano. E allora, avete capito di chi parliamo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui

Nella foto è presente la mamma di una famosa attrice: impossibile non riconoscerla!

Vi abbiamo anticipato che, nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto è fotografata la mamma di una bellissima e bravissima attrice. La conosciamo benissimo, ha debuttato al cinema nel film Il Capitale Umano, per poi arrivare sul piccolo schermo in Gomorra-La serie. La sua carriera è proseguita e recentemente, esattamente nel 2020, è entrata a far parte del cast della serie televisiva Doc-Nelle tue mani.

Leggi anche Harry Potter, 20 anni da La Pietra Filosofale: com’è diventata la piccola Ginny Weasley

E allora, adesso avete capito di chi parliamo? E’ davvero semplice, la donna presente in foto è la mamma di Matilde Gioli, l’avreste mai detto? Crediamo proprio di sì, perchè, sono molto simili!

Matilde e sua mamma hanno lo stesso sorriso, e uno sguardo magnetico. Ovviamente, non sappiamo esattamente quando è stata scattata la foto, ma su instagram, l’attrice l’ha resa nota soltanto il mese scorso, a giugno. Cosa possiamo dire, la mamma di Matilde Gioli è bellissima, proprio come lei!