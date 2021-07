In “Zoey 101” interpretava la brillante, estrosa e originalissima “Quinn”: com’è diventata oggi Erin Sanders, meravigliosa, la riconoscete?

Il protagonisti di “Zoey 101” erano tutti personaggi straordinari, ognuno con le sue personalità e caratteristiche che li rendevano unici e amatissimi dal pubblico. Tra i volti indimenticabile dell’amatissima serie spiccava di certo l’originale, estrosa e brillante “Quinn”: una giovane dall’intelligenza incredibile e davvero fuori dal comune. Come dimenticare il suo “rimedio” contro il russare a base di pesciolini? Per non parlare, poi, della strepitosa storia d’amore con Logan, suo opposto, che ha fatto sognare i telespettatori. A interpretare la giovane studentessa c’era la talentuosa e splendida Erin Sanders: com’è diventata oggi, una vera meraviglia, riuscite a riconoscerla?

Era “Quinn” in “Zoey 101”, oggi è una meraviglia: riconoscete Erin Sanders?

La talentuosa interprete è originaria di Santa Monica ed è nata nel 1991. Pare che si sia approcciata al panorama artistico quando un produttore l’ha notata mentre era intenta a vendere i biscotti per le girl scout! Prima di “Zoey 101” l’abbiamo ammirata in “Giudice Amy”, “American Dreams” e “Squadra Med- Il coraggio delle donne”.

Dopo il successo della serie ha preso parte anche a serie di immenso successo apparendo in singoli episodi come “The Mentalist”, “Mad Man”, “Castle”, “CSI: Miami”. Di recente non sembra che l’attrice sia stata impegnata in progetti particolari. Al contrario, è molto attiva su Instagram e il suo profilo ufficiale vanta un seguito di quasi cinquecento mila follower. Forse non tutti lo sanno, ma Erin Sanders e Matthew Underwood sono stati davvero una coppia per qualche tempo al di fuori del set. Se siete curiosi di vedere com’è oggi la dolcissima “Quinn” date un’occhiata di seguito e preparatevi a restare senza parole. Magnifica, riuscite a rcionoscerla?

Erin Sanders è davvero bellissima ed è sicuramente cresciuta dai tempi di “Zoey 101”. Fascino ed eleganza innati, l’interprete è un vero splendore, non trovate anche voi?