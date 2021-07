È stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello, ma qui non la riconoscerete mai: ecco di chi si tratta

Il Grande Fratello è uno dei reality show più seguiti in Italia. È andato in onda per la prima volta nel nostro paese il 14 settembre 2000 su Canale 5. La trasmissione è basata sul format olandese Big Brother. I protagonisti del reality show devono convivere nella stessa casa e vengono spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Il titolo del programma s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 scritto da George Orwell. Oltre ad essere uno dei più seguiti in Italia, il Grande Fratello è anche il reality show più longevo della televisione italiana. Dal 2016 va in onda anche il format dedicato ai personaggi famosi.

Grande Fratello, è stata una protagonista indiscussa: la riconoscete?

Siamo sicuri che non avete riconosciuto la donna nella foto, eppure lei è stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Matilde Brandi e questa foto è presa da un video pubblicata dall’ex concorrente del reality show sul suo profilo Instagram. Correva l’anno 2015, la Brandi era una delle concorrenti della seconda edizione del talent show Si può fare! e sul popolare social network ha scritto: “Nel giorno dedicato alla danza pubblico questo balletto acquatico”. Il video ovviamente ha ricevuto tantissimi like e tra i commenti molti si sono complimentati con lei.

Sono passati circa sei anni, ma ovviamente Matilde Brandi è sempre la stessa. Solare, energica, ma soprattutto bella da morire. Lo scorso anno nella casa del GF VIP ha messo in mostra oltre al suo carattere tenace e sensibile allo stesso tempo, anche tutta la sua straordinaria bellezza, la sua eleganza e la classe che l’ha sempre contraddistinta.