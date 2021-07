Questa sera Italia 1 ci regalerà l’ultimo film dell’amatissima saga, “Hunger Games – Il canto della rivolta” parte 2: l’eccezionale retroscena di cui pochissimi sanno

Questa sera su Italia 1 andrà in onda l’ultimo capitolo dell’amatissima saga di Hunger Games: “Il canto della rivolta” parte 2. Vedremo la coraggiosa Katniss alle prese con le conseguenze di quanto accaduto, con le torture subite da Peeta e con la guerra ormai nel pieno del combattimento. Questa saga spettacolare ha appassionato il pubblico fin dalla prima pellicola e i suoi interpreti sono stati in grado di trasmettere ogni tipo di emozione, coinvolgendo gli spettatori a 360 gradi. C’è un retroscena eccezionale che riguarda proprio l’ultimo film, “Il canto della rivolta” di cui pochi sanno: incredibile ma vero, lo avresti mai immaginato? Scopriamo di che si tratta!

Leggi anche: Era la dolcissima “Prim” di “Hunger Games”: oggi Willow Shields è una meraviglia, la riconoscete?

“Il canto della rivolta”, l’eccezionale retroscena: lo avresti mai immaginato?

Nell’ultimo capitolo della saga vedremo Katniss affrontare le conseguenze di tutto ciò che è accaduto da quando ha partecipato per la prima volta agli “Hunger Games”. Sebbene sia ormai passato qualche anno dalla fine della saga, sono moltissime le curiosità e le “chicche” di cui non tutti sono a conoscenza.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Una in particolare riguarda proprio l’epilogo, le ultime scene di questo format amatissimo. Come ben saprete, poco prima dei titoli di cosa possiamo vedere Katniss e Peeta giocare nei boschi insieme ai loro bambini, un maschio e una femmina. Quello che solo pochi sanno è che i due tenerissimi “attori” che hanno interpretato i figli della coppia sono davvero imparentati con la protagonista! Si tratta, infatti, dei nipotini della splendida Jennifer Lawrence! Lo avreste mai immaginato? Un retroscena davvero dolcissimo, siamo certi che sarete d’accordo anche voi! Ricordiamo che qualche mese fa è uscito un nuovissimo libro dell’autrice della saga, un “prequel” incentrato sull’antagonista, il Presidente Snow. Non ci resta che attendere per scoprire se avremo un altro film su “Hunger Games”!