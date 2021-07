Maurizio Costanzo, grosso “dispiacere”: non se lo sarebbe mai aspettato

Maurizio Costanzo, “grosso dispiacere” per il famosissimo ed amatissimo conduttore televisivo: una cosa del genere non se la sarebbe mai aspettata.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Maurizio Costanzo. Sulla soglia dei ben 83 anni di età, il conduttore televisiva vanta di una carriera televisiva davvero eccezionale. Recentemente sul piccolo schermo con il suo mitico “Maurizio Costanzo Show”, il marito di Maria De Filippi è uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. Cosa succederà nella prossima stagione televisiva? Il buon Costanzo continuerà ad essere una presenza importante e costante dei palinsesti Mediaset? Ecco. Purtroppo, in merito all’argomento dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia.

Grossissimo dispiacere per Maurizio Costanzo, ve lo assicuriamo. Che, a quanto pare, potrebbe non figurare tra le presenze e volti della prossima stagione televisiva dei Canali Mediaset. A parlarne apertamente senza troppi peli sulla lingua, è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a La Repubblica. Scopriamo, però, cos’è successo. E le sue parole.

Maurizio Costanzo, grosso dispiacere: non era mai accaduto, non l’avrebbe mica immaginato

Come raccontato ampiamente in diversi nostri articoli, sembrerebbe che la prossima stagione televisiva dei canali Mediaset sarà ricca di incredibili novità. A partire dall’addio dei programmi di Barbara D’Urso della Domenica pomeriggio e sera fino al ritorno tanto atteso de La Talpa, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese sia pronta a far vivere dei momenti davvero magici al suo carissimo ed affezionatissimo pubblico. Non è affatto finita qui, però! Seppure da una parte sembrerebbe che questa sia una stagione ricca di novità, dall’altra sembrerebbe che sia anche ricca di “addii”. A parlarne apertamente è stato proprio Maurizio Costanzo. Che, a quanto pare, non figura nei palinsesti tv con il suo storico programma “Maurizio Costanzo Show”.

“Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno”, ha detto Maurizio Costanzo a La Repubblica, ammettendo il suo dispiacere. “Vorrei cominciare con un’intervista all’allenatore della Roma Mourinho. Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano”, ha concluso.

Cosa ne pensate di questa decisione della Mediaset?