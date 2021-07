Quando inizia il GF Vip 6? Spunta la data della prima puntata del reality show di Canale 5, che sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini.

È estate e, come sempre, i principali programmi tv sono in vacanza. Ma, dopo la consueta pausa estiva, i palinsesti dei nostri canali preferiti torneranno con tante fantastiche novità. E graditi ritorni, come quello del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv ha tenuto incollati milioni di telespettatori con la quinta edizione, che si è conclusa ad inizio marzo. Ebbene, la sesta è già pronta per iniziare!

A condurla sarà di nuovo Alfonso Signorini, affiancato da una coppia di opinioniste completamente inedita: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quando partirà ufficialmente il programma? Tv Blog anticipa la data di inizio, scopriamola insieme!

Quando inizia il GF Vip 6: la data della prima puntata della prossima edizione

In quanti non vedono l’ora che inizi il GF Vip 6? Dopo la lunghissima quinta edizione, vinta da Tommaso Zorzi, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’ che saranno rinchiusi nella casa più spiata della tv. Al momento, le indiscrezioni sui possibili concorrenti sono davvero tante, ma bisognerà attendere ancora un po’ per avere notizie ufficiali.

Ma veniamo a noi: quando inizierà la prossima edizione del reality show? La risposta ce l’ha data Tv Blog, attraverso il canale Instagram in cui risponde alle curiosità dei fan. Ebbene, secondo quanto riportato, la prossima edizione del reality partirà lunedì 13 settembre!

Come per la passata edizione, anche stavolta il programma andrà in onda di lunedì. Resta da capire se ci sarà il doppio appuntamento settimanale, di venerdì, come per l’edizione numero cinque. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità della casa più spiata della tv! Chi vi piacerebbe vedere tra i nuovi vipponi?