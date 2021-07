Raffaella Carrà, i funerali in diretta tv: quando e dove seguirli

Raffaella Carrà, i funerali della regina della televisione saranno trasmessi in diretta tv: quando e dove seguirli.

Una notizia a cui ancora tutti fanno fatica a credere, quella della scomparsa di Raffaella Carrà. La regina della tv è venuta a mancare lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni, dopo aver lottato contro una malattia della quale non ha voluto informare il suo pubblico. Un pubblico formato da intere generazioni, che da anni ballano, cantano e si emozionano con lei. Il lungo addio alla cantante durerà tre giorni: oggi, 7 luglio, si è tenuto un corteo funebre, partito dall’abitazione della showgirl, a Roma Nord.

Un corteo che durerà tra giorni e che prevede diverse tappe, quelle più significative della vita di Raffaella. I funerali si terranno venerdì mattina e saranno trasmessi in diretta tv. Ecco come e dove seguirli.

Raffaella Carrà, i funerali saranno trasmessi in diretta tv: quando e dove sarà possibile seguirli

Un lungo corteo funebre per Raffaella Carrà, che comprende diverse tappe, nei luoghi simbolo della sua straordinaria carriera. È partito quest’oggi, alle ore 16, dalla sua abitazione a Roma. Tra le tappe l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di Via Telauda, il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini.

Un corteo che si è concluso al Campidoglio, con l’apertura della camera ardente alle 18.00, fino alle ore mezzanotte. Ad attendere il feretro una fila interminabile di persone, che erano lì sin dalle prime ore di questa mattina.

I funerali si terranno venerdì 9 luglio, alle ore 12.00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su piazza del Campidoglio. Sarà possibile seguirli in diretta perché, come riporta Tv Blog, saranno trasmessi su Rai Uno.

Sergio Iapino, ex compagno, amico e collaboratore di Raffaella, ha chiesto a tutti i suoi fan di darsi appuntamento, alle ore 12, nelle chiese di ogni parte di Italia, per dare un ultimo saluto alla regina della tv.