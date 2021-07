Sangiovanni, non era mai accaduto prima d’ora, non se lo sarebbe mai immaginato, ma è successo davvero!

Ad Amici di Maria de Filippi ci ha letteralmente conquistato, Sangiovanni, con la sua musica, è riuscito a far esplodere il palco del talent, sorprendendo ogni volta con il suo genio. Non è riuscito a toccare la vittoria, ma a portarla a casa è stata la sua fidanzata, Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere, dopo venti anni.

Una volta conclusosi il percorso all’interno della scuola, i ragazzi, ballerini e cantanti, si sono ritrovati fuori, catapultati in una realtà un po’ diversa da quella di prima, dato che, la popolarità che Amici ha donato a tutti, è stata davvero pazzesca. Sangiovanni, con i suoi singoli, ha scalato le classifiche musicali, mantenendo la prima posizione per molto tempo, ma ad oggi, c’è, per lui, una altra incredibile sorpresa, e non se lo sarebbe mai immaginato: ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamolo insieme!

Sangiovanni, è davvero clamoroso: non era mai accaduto prima d’ora

Abbiamo avuto modo di conoscerlo ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui, Sangiovanni è riuscito ad emergere fortemente. Il percorso all’interno del talent show è terminato da qualche mese e una volta fuori, la popolarità che lo ha avvolto, come è accaduto anche per gli altri allievi, è stata travolgente.

I suoi singoli sono un successo, e proprio nelle ultime ore, per aggiungere un nuovo grande merito all’artista, è accaduto qualcosa di incredibile: ma di cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene, Sangiovanni ha battuto ogni record, e grazie al singolo ‘Malibù’, ha ottenuto il disco di platino fuori dai confini nazionali, in Svizzera, risultando il primo artista nella storia del talent a conquistare questo immenso ‘premio’.

Che dire, il cantante sta toccando grandi traguardi, tutti meritati, dobbiamo ammetterlo! E questo è solo uno dei tanti successi ottenuti, perchè, siamo certi, ce ne saranno altri!