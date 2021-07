È stato il protagonista indiscusso della serie televisiva “Sei Forte maestro”, lo ricordate? Sono trascorsi 20 anni da questo momento, eccolo oggi com’è diventato: resterete senza parole!

È davvero impossibile non tenere a mente questa incredibile serie televisiva. A partire dal 2000 fino al 2001, su Canale 5 e Rete Quattro, è andata in onda “Sei Forte Maestro”. Concentrato sulle vicende del giovanissimo e simpaticissimo maestro di una scuola elementare, la serie ci ha fatto compagnia per due stagioni. E ci ha ampiamente affascinato ed ammaliato con i suoi incredibili colpi di scena. Chi erano i suoi attori principali? Beh, è davvero impossibile non ricordarli. Oltre alla fascinosissima Valeria Fabrizi, vi era il fior fiore della recitazione italiana. A partire, quindi, dalla bellissima Gaia De Laurentiis. Fino ad Emilio Solfrizzi. Li ricordate, vero? Ebbene. Siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? In particolare, il simpaticissimo Emilio, com’è cambiato oggi? E, soprattutto, cosa fa?

Leggi anche –> È stata il volto di tantissime serie di successo, ve la ricordate? Oggi ha 34 anni: com’è cambiata la sua vita

Nella serie televisiva “Sei forte maestro”, Emilio Solfrizzi recitava il ruolo di Emilio. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi a distanza di 20 anni e com’è diventato? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Emilio Solfrizzi in “Sei Forte Maestro” era così, com’è oggi dopo 20 anni?

Con la sua immensa simpatia, Emilio ha conquistato l’affetto di tutto il pubblico italiano con la serie televisiva “Sei Forte Maestro”. Protagonista di un inizio di carriera davvero impressionante, è proprio con la famosissima serie di Canale 5 che l’attore pugliese ha incrementato ancora di più il suo incredibile successo. A distanza, però, di vent’anni da “Sei Forte Maestro”, cosa fa? E, soprattutto, com’è diventato? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel dettaglio. Procediamo, però, con ordine!

Leggi anche –> Claudio Bisio, il dramma inconcepibile: “Non sapremo mai le cause della morte”

Dopo il successo di “Sei Forte Maestro”, ovviamente, Emilio Solfrizzi ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Dopo la serie televisiva, infatti, l’abbiamo visto, amato ed apprezzato anche in tantissimi altri progetti. A partire, quindi, dal film “Maschi contro femmine” e da tantissime altre pellicole. Fino a programmi televisivi e serie televisive. Insomma, è un attore davvero fenomenale. Ed è giusto che la sua carriera e il suo curriculum sia ricco di esperienze incredibili.

Com’è cambiato, invece? Guardate un po’ qui:

Insomma, potranno anche essere passati 20 anni dalla serie televisiva di 20 anni e ne avrà fatta di strada, ma Emilio Solfrizzi è sempre identico al passato. Siete d’accordo?