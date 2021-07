Al Bano Carrisi, durissimo colpo basso per la bellissima Loredana Lecciso: adesso il cantante l’ha detto chiaramente, come l’avrà presa?

Formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi. Conosciutisi diversi anni fa grazie ai loro figli, i due si sono piaciuti sin da da subito, si sono innamorati e, da quel momento, mai più lasciati. Ancora adesso, infatti, si amano alla follia. E, senza alcun dubbio, formano una delle coppie più unite della televisione nostrana. A questo punto, però, ci chiediamo: a quando il matrimonio? In questi lunghi anni, lo sappiamo benissimo, spesso e volentieri si è parlato di nozze tra la voce di Cellino San Marco e la sua bellissima compagna. Ecco, ma c’è una data? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato.

Leggi anche –> Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi si lascia andare: amaro retroscena, c’entra la sua sorella scomparsa

Domenica 4 luglio, il buon Al Bano Carrisi è intervenuto in diretta, seppure in collegamento, nella trasmissione “Unomattino estate”, condotta da Beppe Convertini ed Anna Falchi, e non ha potuto fare a meno di rispondere una volta e per tutta alla domanda sul matrimonio con Loredana Lecciso. Vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: che colpo basso per la splendida showgirl!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Al Bano Carrisi “gela” Loredana Lecciso: colpo basso, cos’è successo in diretta

Nel corso del suo recentissimo intervento ad “Unomattina estate”, Al Bano ha parlato davvero di tutto. A partire dal motivo per cui indossa sempre i capelli fino alla sua storia d’amore con Loredana Lecciso, la voce di Cellino San Marco si è ampiamente sbottonato. Ovviamente, le domanda più gettonata ha fatto proprio riferimento al matrimonio con la bellissima showgirl pugliese. Ci saranno mai? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe proprio di no.

Leggi anche –> Al Bano e Romina, momento d’imbarazzo: si è sentito chiaramente, pubblico col fiato sospeso

Cos’è successo? Perché la voce di Cellino di San Marco non sarebbe “predisposto” al suo secondo matrimonio? Stando alle sue parole, sembrerebbe che il buon Carrisi non sia affatto pronto per le nozze perché “ha già dato”.

“Con tutto il rispetto per chi si è sposato, io ho già dato e ho capito che il matrimonio più importante è quello mentale con il soggetto che hai di fianco”, ha detto Al Bano in diretta televisiva. Che ne pensate delle sue parole? E, soprattutto, secondo voi come l’avrà presa Loredana Lecciso?