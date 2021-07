Uomini e Donne, Alessandro D’Amico ha compiuto uno dei gesti d’amore più grandi che esistono: riguarda sua sorella Federica, le ha salvato la vita.

E’ stato il corteggiatore di Uomini e Donne, nel trono Gay, e conquistò il cuore del pubblico televisivo. Alessandro D’Amico continua a far esplodere amore sul web: il suo cuore non è solo grande, è anche d’oro! L’ex volto noto del dating show con un commovente post ha raccontato la sua storia e quella di sua sorella, Federica. Dopo anni di sofferenze e rinunce, Alessandro ha dato una seconda opportunità a sua sorella che soffre da tempo di una patalogia. Le ha donato un rene.

Uomini e Donne, il gesto di Alessandro D’Amico commuove tutti: “Questa volta non sono scappato”

Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha aggiornato il suo profilo Instagram per raccontare a tutti i suoi fan la sua vita degli ultimi giorni. Una patologia ha rischiato di portarle via la sorella, Federica: Alessandro ha così deciso di compiere uno dei gesti d’amore più grandi che esistono. Le ha donato un rene.

“Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+. Andiamo…” sono le parole dell’ex volto di Uomini e Donne.

Federica, grazie al fratello, potrà riprendere in mano la sua vita dopo anni di sofferenze e rinunce.