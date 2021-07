Antonino Cannavacciuolo è un famosissimo chef, ma avete mai visto suo padre? Spunta la foto: la somiglianza tra loro è impressionante.

Nato a Vico Equense il 16 Aprile del 1975, Antonino Cannavacciuolo è uno dei cuochi e personaggi televisivi del piccolo schermo italiani più amati ed apprezzati. Il suo percorso all’interno del mondo della cucina inizia davvero giovanissimo. Diplomatosi alla scuola alberghiera della sua città, il buon Cannavacciuolo inizia a muovere i primi passi dapprima nei ristoranti della penisola sorrentina. E poi, stando a quanto si legge, ha iniziato a prendere parte a diversi stage in due ristoranti francesi. È a partire dal 1999, però, che il simpaticissimo Antonino entra a tutti gli effetti in questo mondo. È proprio in quest’anno, infatti, che, insieme a sua moglie , assume la gestione della famosissima Villa Crespi. Da quel momento, la sua scalata al successo è davvero impressionante.

Cosa sappiamo, però, della famiglia di Antonino Cannavacciuolo? Ad esempio, voi avete mai visto suo padre? Ebbene. Proprio recentemente, lo stellato chef ha condiviso una foto in sua compagnia. Ve lo mostreremo immediatamente. Vi anticipiamo, però: c’è un dettagli che non può assolutamente passare inosservato.

Antonino Cannavacciuolo insieme a suo padre, l’avete mai visto? Quel dettaglio non sfugge

Risale proprio a qualche ora fa, lo scatto che Antonino Cannavacciuolo ha condiviso sul suo canale Facebook ufficiale. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato tutti senza parole. Perché? La risposta è piuttosto semplicissima. Lo chef e giudice di Masterchef ha condiviso una foto in compagnia di suo padre nel giorno del suo settantaduesimo compleanno. Un tenerissimo ritratto di famiglia, quindi. Che, come dicevamo, non è assolutamente passato inosservato.

Voi avete mai visto il padre di Antonino Cannavacciuolo? Benissimo: ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, appena vedrete la foto, farete un balzo! Perché? Vi assicuriamo: c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Clamoroso! Guardate un po’ qui:

Eccolo, il tenerissimo ritratto di famiglia. Avete notato anche voi? Senza alcun dubbio, si! Antonino Cannavacciuolo e suo padre sono letteralmente identici. È davvero impossibile non farci caso! Siete d’accordo?