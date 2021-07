Ricordate Bill, il cantante del gruppo musicale i Tokio Hotel? Prima era così, come in foto, adesso è completamente diverso.

Siamo sicuri, tutti hanno ascoltato almeno una volta, uno dei brani del famosissimo gruppo rock i Tokio Hotel; si tratta di un gruppo pop rock tedesco, formatosi a Magdeburgo nel 2001 e costituito da quattro ragazzi tedeschi: i gemelli Bill e Tom Kaulitz, Georg Listing e Gustav Schäfer.

La band ha ottenuto in questi anni una popolarità immensa, tanto da aver venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. La sua formazione è iniziata in modo del tutto casuale, infatti, durante un concorso musicale, i gemelli Kaulitz conobbero Gustav Schäfer e proprio questo ultimo, presentò loro Georg. E così, decisero di unirsi e formare un gruppo. Ebbene, una unione avvenuta nel 2001, e negli anni iniziali, Bill, il cantante del gruppo, era così, come vi abbiamo mostrato in foto. Col tempo, è decisamente cambiato: ecco com’è oggi, ha stravolto il suo look.

Bill Kaulitz del gruppo musicale Tokio Hotel: prima era così, adesso non credereste ai vostri occhi

Impossibile non apprezzare la loro bellissima e forte musica, il gruppo rock Tokio Hotel, ha avuto formazione nel 2001, per poi, in questi anni, continuare ad inseguire e toccare numerosi successi. La band è formata dai gemelli Bill e Tom Kaulitz, Georg Listing e Gustav Schäfer.

Allora erano molto piccoli. Sono passati tantissimi anni dal loro debutto, e col tempo, gli artisti della band sono un po’ cambiati. Nella foto che vi abbiamo mostrato, Bill, la voce del gruppo, appare con un look molto bello e particolare, adesso, però, a distanza di anni, l’ha stravolto completamente! Guardate com’è oggi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bill Kaulitz (@billkaulitz)



L’avreste mai detto? Bill non ha più i capelli neri e lunghi, ma appare decisamente diverso, ma sempre in ottima forma!