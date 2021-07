Sapete dove vive Cesare Bocci? Sul suo canale social ufficiale, sono spuntati alcuni video della sua casa: l’avete vista? È pazzesca!

Siete pronti ad un altro viaggio con “La grande bellezza”, la trasmissione condotta da Cesare Bocci? Noi assolutamente si! Anzi, vi diremo molto di più: non vediamo assolutamente l’ora di poter assistere ad un altro grandissimo spettacolo! In attesa, però, di scoprire cosa ci racconterà e cosa ci mostrerà Cesare Bocci, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, sappiamo benissimo che, oltre ad essere un formidabile conduttore, il bel Bocci vanta anche di una fantastica carriera da attore. Numerose, infatti, sono le sue straordinarie interpretazioni in tantissime serie televisive di successo. Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza di dove vive, ci sapreste dare una risposta? Benissimo: ci pensiamo noi!

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, oltre a tantissimi scatti in compagnia di sua moglie Daniela e della sua bellissima figlia, siamo riusciti a rintracciare anche diversi scatti e video che lo ritraggono all’interno delle sue quattro mura domestiche. Voi avete mai visto la sua casa? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesca!

Cesare Bocci, sapete dove vive? La sua casa è grandiosa: impossibile non notarlo!

Manca pochissimo ad un nuovo ed incredibile appuntamento con “La Grande Bellezza”! In attesa, però, di poter assistere alle meraviglie della nostra bella Italia, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Cesare Bocci? Ad esempio, siete curiosi di sapere dove vive attualmente? Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che l’attore di Camerino, in provincia di Macerata, viva a Roma. Ecco, a tal proposito: avete mai visto la sua casa? Sul suo canale social, siamo riusciti a rintracciare pochissimi dettagli. Eppure, vi assicuriamo è davvero pazzesca. Guardate un po’ qui:

Immaginiamo che questa sia l’area relax di casa Bocci. E, si vede chiaramente, è davvero immensa. Con un grosso televisore, preziose e spaziose librerie e un divano di colore chiaro, il salotto della dimora dell’attore è davvero super rilassante.

Avete notato anche voi l’ingresso al balcone? Non si vede granché, è vero. Immaginiamo, però, che sia un ambiente piuttosto spazioso.

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Guardando con attenzione il video del suo allenamento, non abbiamo potuto fare a meno di notare le tre piantine presenti sul davanzale. Intravediamo il classico bonsai ed altre due “compagne”. Insomma, sembrerebbe in casa Bocci ci sia un vero e proprio pollice verde.

Cosa ne dite? È davvero straordinaria, vero?