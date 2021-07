Ricordate il simpaticissimo e giovanissimo concorrente di Saranno Famosi? Sono trascorsi 20 anni dal suo debutto: eccolo oggi!

Amici, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Andato in onda, per la prima volta in assoluto, esattamente 20 anni fa, il talent di Maria De Filippi ha riscosso, sin da subito, un clamore davvero incredibile. Ricordate, però, che per la sua prima edizione, il programma aveva un altro nome? Si, avete indovinato! Il talent non si chiamava affatto “amici”, come da diversi anni a questa parte, bensì “Saranno Famosi”. Ecco. A tal proposito, ricordate chi sono stati i talenti che si sono messi in gioco?

Tra i giovanissimi concorrenti che hanno preso parte alla prima edizione di Saranno Famosi, c’è anche lui: Andrea Cardillo. Lo ricordate? Come non farlo, è vero! Ebbene, ma coda fa oggi? Sono trascorsi vent’anni dal suo esordio sul piccolo schermo, ma com’è cambiata la vita oggi del giovane cantante?

Ricordate Andrea Cardillo, concorrente di Saranno Famosi? Eccolo oggi dopo 20 anni

Insieme ad Antonio Baldes, Dennis Fantina, vincitore di quell’anno, e tantissimi altri giovanissimi talenti, anche Andrea Cardillo è stato uno dei concorrenti della primissima edizione di “Saranno Famosi”. Ricordate il suo immenso talento come cantante e la sua bravura nel suonare la chitarra? Ebbene: sono trascorsi 20 anni esatti dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, ma com’è cambiato il buon Cardillo? E, sopratutto, oggi com’è cambiata la sua vita? Procediamo con ordine.

Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, Andrea Cardillo, ancora adesso, si occupa di musica. Non soltanto, infatti, ce lo testimoniano i video in compagnia della sua fedelissima compagna presente sul suo canale social ufficiale, ma anche le sue recentissime esperienze televisive. Qualche mese fa, ad esempio, l’abbiamo visto sul piccolo schermo ad “All together now”, lo ricordate? Si, era proprio lui!

Appurato, quindi, che la sua passione per la musica non è affatto cessata, com’è diventato? Guardate un po’ qui:

Insomma, che dire: a distanza di vent’anni Andrea Cardillo non soltanto ha mantenuto la sua predisposizione per la musica, ma è anche rimasto identico. Siete d’accordo?