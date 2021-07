Corinna, moglie di Michael Shumacher: quella villa comprata dal presidente del Real Madrid

Chi è Corinna, moglie dell’ex pilota di Formula 1 Michael Shumacher: anche lei è stata una grande campionessa, sapete in quale sport?

Michael Shumacher è considerato il campione di Formula 1 per antonomasia: nato in Germania il 3 gennaio 1969, la sua carriera è una delle più sorprendenti dell’intera storia dell’automobilismo. Chiamato da tutti “Kaiser”, ha battuto vari record della Formula 1: non solo titoli iridati, ma anche il maggior numero di giri veloci in gara e di pole position. Ben 91 gare vinte, 155 podi e 68 pole position, niente male vero?

Dopo il ritiro nel 2012, quando aveva 43 anni, Shumacher rimase purtroppo vittima l’anno successivo di un incidente sugli sci in Francia: a causa di una perdita di equilibrio, andò a sbattere violentemente la testa contro una roccia e rimase per sei in coma farmacologico.

Uscito dal coma nel 2014, di lui non si è saputo moltissimo anche se nel 2018 il Daily Mail comunicò che le sue condizioni sarebbero migliorate. Sua moglie Corinna e i suoi figli Mick e Gina Maria gli sono sempre vicini con immenso amore. Scopriamo di più su Corinna e sulla lunga storia d’amore che la lega al campione tedesco.

Corinna Betsh, moglie di Michael Shumacher: come si conobbero, le nozze e cosa fa lei nella vita

Corinna Betsch e Michael Shumacher si conoscono fin da adolescenti: si fidanzarono nel 1992 e dopo tre anni, il 1° agosto del 1995, decisero di convolare a nozze. Nata ad Halver, in Germania, il 2 marzo 1969, è famosa cavallerizza ed è stata più volte campionessa come quando vinse la medaglia d’oro agli Europei del 2010.

La Betsch è molto impegnata anche sul fronte della tutela degli animali, infatti è ambasciatrice PETA. Prima di fidanzarsi con Michael, era legata sentimentalmente ad un altro pilota di F1, Heinz-Harald Frentzen.

Vive in Svizzera insieme alla famiglia e nel 2018 ha acquistato una villa da capogiro del valore di 30 milioni di euro a Maiorca, in Spagna. Il precedente proprietario della magione fu Florentino Perez, presidente del Real Madrid.