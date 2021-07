Sapete quanto guadagnava Cristina Parodi a Domenica In? E’ spuntato fuori un dettaglio che nessuno conosceva: la cifra lascia tutti di stucco!

Giornalista, conduttrice e scrittrice italiana: Cristina Parodi è uno dei volti televisivi più noti del nostro paese. Ha acquisito la popolarità grazie alla conduzione di Verissimo, La vita in diretta, Domenica In. E’ stata alla guida della trasmissione in onda su Canale 5 nella stagione 2017/2018, inizialmente con la sorella, poi come unica conduttrice. La Parodi ha conquistato un’enorme popolarità con gli anni: ma sapete quanto guadagnava la conduttrice nel programma d’intrattenimento in onda su Rai Uno? La cifra ha lasciato molti di stucco!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cristina Parodi quanto guadagnava a Domenica In? La cifra che lascia tutti di stucco

Cristina Parodi nella stagione 2017 / 2018 ha condotto Domenica In inizialmente con la sorella Benedetta poi come unica conduttrice. Curiosando sul web abbiamo scoperto quanto ha guadagnato il volto noto della tv italiana per quella stagione. Il Fatto Quotidiano ha rivelato che per una puntata di Domenica In nel 2017/2018 la Parodi percepiva un compenso di 25mila euro netti. Una cifra che lascia molti di stucco! Vi ricordate la sigla iniziale del programma? Le due sorelle Parodi entravano in studio ballando e cantando. Ecco il video pubblicato sul canale Rai di Youtube:

Leggi anche Benedetta e Cristina Parodi, conoscete il fratello? Anche lui la stessa carriera delle sorelle

Sapete che Cristina Parodi è stata anche attrice? Ha recitato in Tutti gli uomini del deficiente, Body Guards – Guardie del corpo ed anche nel film ‘Il 7 e l’8’. Inoltre, la sua passione per la moda l’ha portata a diventare stilista. Nel 2020 ha realizzato il marchio Crida, con Daniela Palazzi: si tratta di una linea di abbigliamento. Una donna dalle mille qualità, un vero talento italiano!

Potrebbe interessarti anche Cristina Parodi, tra carriera e vita privata: chi è il marito Giorgio Gori, e quanti figli hanno