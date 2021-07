La talentuosa e bellissima Emma Watson è un’attrice amatissima, ma non solo: l’incredibile retroscena sull’indimenticabile “Hermione” di “Harry Potter”

Ha raggiunto il successo planetario da giovanissima nei panni dell’indimenticabile e brillante Hermione Granger in “Harry Potter”. La splendida Emma Watson è oggi una donna raffinata, dall’eleganza e il fascino innati, un’attrice eccezionale e impegnatissima anche sul fronte umanitario. Nata a Parigi, la magnifica interprete ha esordito nel mondo della recitazione da bambina proprio nell’iconica saga sul celebre maghetto. Il mondo è rimasto abbagliato dal suo talento e, presto, è diventata una delle stelle più acclamate di Hollywood. Forse non tutti lo sanno, ma Emma Watson non è solo una bravissima attrice: l’incredibile retroscena, riesci a crederci?

Leggi anche: Harry Potter, 20 anni da La Pietra Filosofale: com’è diventata la piccola Ginny Weasley

Non solo attrice: l’incredibile retroscena su Emma Watson, riesci a crederci?

Dopo la fortunatissima saga di Harry Potter, la carriera di Emma Watson è continuata in ascesa, successo dopo successo. L’abbiamo ammirata in “Noah” al fianco di Russell Crowe e in “Noi siamo infinito”. Ha recitato poi nel toccante “Regression” e nel fiabesco “La bella e la bestia” in cui impersonava niente meno che “Belle”. Ancora, è stata la dolce e matura “Meg” in “Piccole donne”.

Impegnata anche nel sociale, l’attrice è ambasciatrice dell’UN Women dal 2014. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Emma Watson non è solo una talentuosa interprete. Tra le sue grandi passioni, infatti, spicca anche lo yoga. Proprio per questo motivo, l’attrice è diventata un’istruttrice certificata di questa affascinante disciplina! Un retroscena davvero incredibile, lo avresti mai immaginato? Seguitissima anche sui social, l’artista vanta un profilo Instagram seguito da oltre 60 milioni di follower che è lo specchio del suo impegno sociale e del suo talento artistico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson)

Sebbene di recente si sia parlato di una sua “pausa” volontaria dalla recitazione, il pubblico affezionato è impaziente di rivederla sul grande schermo. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i suoi progetti futuri!