La famosissima attrice è diventata mamma per la terza volta: fantastico annuncio a sorpresa, benvenuta al mondo piccola Daniella! Che gioia!

Un momento davvero fantastico per la famosissima attrice. Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il voto noto di tantissime pellicole di successo ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta. Una notizia incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che la diretta interessata non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori. È proprio attraverso il suo canale social ufficiale che, con un tenerissimo e dolcissimo ritratto di famiglia, che l’attrice ha annunciato l’arrivo di Daniella.

Inutile dirvi che, appena appresa la fantastica notizia della nascita della piccolo Daniella, i sostenitori della splendida attrice sono letteralmente impazziti di gioia. Anche perché, diciamoci la verità, di fronte ad una nuova vita che nasce e cresce, non ci può essere affatto reazione differente. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Chi è la famosa attrice che è diventata mamma per la terza volta? Scopriamolo!

L’attrice famosissima è diventata mamma per la terza volta: che sorpresa!

Altro fiocco rosa in casa della famosissima attrice: è nata la piccola Daniella. Stiamo parlando proprio della bellissima Gal Gadot. Nota a tutto il pubblico per la sua magnifica interpretazione di Gisele nella saga “Fast and Furious” e nei panni della splendida Wonderwoman, l’attrice e modella israeliana vive uno dei momenti più magici che ciascun donna possa mai vivere.

A dare la notizia del lieto evento, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Alcuni giorni fa, sul suo canale social ufficiale, la bella Gal ha condiviso uno splendido ritratto di famiglia, in compagnia del suo compagno e delle sue due bambine, per annunciare l’arrivo della piccola Daniella. Festa grande, quindi, per la famosa attrice. Ed, ovviamente, per tutti coloro che la amano e seguono. Appena appresa la fantastica notizia, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto da tutto il suo pubblico social. Al suo corredo, infatti, sono giunti tantissimi commenti di congratulazioni ed auguri.

A tutti questi, ovviamente, si aggiungono anche i nostri più cari e sinceri auguri.