A distanza di poco meno di un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha dato un incredibile annuncio ai suoi sostenitori: clamoroso!

Era esattamente il 15 Giugno scorso quando, direttamente da Cologno Monzese, Ilary Blasi eleggeva il vincitore di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo esattamente 85 anni e ben 22 puntate di rigorosa diretta, Awed s è aggiudicato il titolo di vincitore dell’adventure reality. Da quel momento, è trascorso poco meno di un mese. Eppure, alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Non è soltanto il caso, ad esempio, di Fariba Tehrani, che a quanto pare sembrerebbe che stia ancora pagando lo scatto di essere stata una naufraga impeccabile, ma anche di un’altra concorrente.

Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non ha affatto potuto fare a meno di condividere uno splendido annuncio a sorpresa con tutti i suoi sostenitori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, di chi? Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

L’incredibile annuncio dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: cosa bolle in pentola?

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non ha affatto potuto fare a meno di svelare un annuncio davvero incredibile. Di chi stiamo parlando? Ebbene: la risposta è davvero semplicissima. Facciamo riferimento proprio a Miryea Stabile. Entrata a far par parte del cast dei naufraghi dell’adventure reality di Canale 5, l’ex vincitrice de La pupa e il secchione ha riscosso un successo davvero impressionante. È proprio per questo motivo che, appena apprese le sue parole, il suo pubblico è letteralmente impazzito di gioia.

Leggi anche –> ‘Isola dei Famosi, l’ex naufraga svela un retroscena inedito: succedeva ad ogni inizio puntata, nessuno lo sapeva!

“È domenica e sto preparando un progetto di cui sono entusiasta!”, ha iniziato a scrivere Miryea Stabile a corredo di questo scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza e giovinezza. “Non ve lo aspettereste mai da me”, ha continuato a dire. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa si tratta esattamente? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: ne vedremo delle belle!

In bocca al lupo, carissima Miryea!