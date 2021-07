Attualmente, Luca Argentero è un famosissimo ed amatissimo attore, ricordate com’era ai tempi del GF? Sono trascorsi 18 anni: incredibile!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Luca Argentero. Attualmente, nuovamente sul piccolo schermo con le repliche di “Doc-Nelle tue Mani”, in attesa dei nuovi episodi, l’attore torinese vanta di un successo davvero clamoroso. Nella sua lunga ed immensa carriera, infatti, il buon Argentero ha preso parte a tantissimi e diversi film e serie televisive di successo. A partire da “Carabinieri” fino a “Io, Leonardo” e tantissimi altri successi, Luca è, senza alcun dubbio, uno degli attori italiani più amati ed apprezzati. Ricordate, però, qual è stato il suo debutto in questo mondo? Correva esattamente il 2003 quando Luca Argentero prendeva parte alla terza edizione del GF.

È proprio la sua partecipazione al famosissimo reality di Canale 5 ad averlo introdotto nel mondo dello spettacolo. Da quel momento, il resto è storia. Ecco. A questo punto, però, vi chiediamo: vi ricordate com’era? Attualmente, oltre che per la sua immensa bravura e smisurato talento, Luca Argentero si contraddistingue anche per il suo incredibile fascino. Ricordate, però, com’era ai tempi del GF?

Luca Argentero ai tempi del GF, ricordate com’era? Sono trascorsi 18 anni

È dopo la sua partecipazione al Gf nel 2003 che Luca Argentero, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato l’onda del successo. Subito dopo il programma, infatti, il simpaticissimo e fascinoso torinese non soltanto ha preso parte a diverse ospitate televisive, ma è anche diventato un attore amatissimo ed apprezzatissimo. A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate com’era ai tempi del reality di Canale 5? Attualmente, Luca Argentero ha ben 43 anni. Ciò significa che all’epoca della sua partecipazione, che risale a ben 18 anni, ne aveva esattamente 25. Ecco, siete curiosi di sapere com’era?

Dal momento della sua partecipazione al Gf sono trascorsi esattamente 18 anni, ma com’era a quei tempi? Siete curiosi di saperlo? Eccolo:

Insomma, saranno anche passati 18 anni, ma Luca Argentero non è affatto cambiato nel tempo. Certo, ora è uomo, marito e padre di famiglia. Qui, invece, era soltanto un ragazzo. Eppure, è completamente rimasto identico.