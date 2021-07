Sabrina Ferilli confessa di aver provato vergogna, nessuno conosceva questo particolare della sua vita.

E’ considerata sicuramente una delle attrici italiane più brave e belle del panorama cinematografico, Sabrina Ferilli non smette mai di sorprenderci. Negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di seguirla sul piccolo schermo nella fiction Svegliati amore mio, ed è stato un vero successo, tanto che ha tenuto incollati alla televisione milioni di italiani.

Sembrerebbe, inoltre, che presto, la vedremo nuovamente in tv, perchè confermata per il terzo anno consecutivo a Tu si que vales, in veste di giudice a capo della giuria popolare: e cosa potevamo aspettarci? La Ferilli è un’esplosione di energia e di talento! Della sua carriera professionale conosciamo praticamente tutto, cosa sappiamo, invece, di lei? Forse, non tutti sanno, che in passato, l’attrice ha confessato di un ‘disagio’ provato: in seguito le sue parole.

Sabrina Ferilli rivela di aver provato vergogna: quel ‘disagio’ che nessuno conosce

Sabrina Ferilli è un’attrice che conquista sempre i telespettatori. In ogni occasione, che sia in uno studio televisivo o in una fiction, è in grado di avvolgerci con la sua energia, simpatia, e quel talento che la contraddistingue, sempre. Molto presto, la rivedremo in veste di giudice a capo della giuria popolare, a Tu si que vales, per il terzo anno consecutivo.

Come abbiamo anticipato, della sua carriera professionale conosciamo molto, ma di lei cosa sappiamo? Molti, forse, non sanno che la bella Ferilli, in passato, ha confessato di aver provato vergogna, a causa di un disagio che l’ha accompagnata quando era adolescente:

“Mi vergognavo del mio fisico, crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato”, ha raccontato a Panorama, tempo fa. Sembrerebbe, infatti, che Sabrina Ferilli, da adolescente, per il suo fisico prorompente, abbia provato un senso di disagio, fino a sentire la vergogna, per fortuna, poi cancellata.