Proprio sul suo canale social, Serena Rossi ha dato la conferma di una notizia davvero incredibile: l’annuncio è appena arrivato, incredibile!

Allacciate le cinture, è in arrivo una nuova e stratosferica avventura con Serena Rossi protagonista indiscussa. A distanza di qualche mese dalla fine di “Canzone Segreta”, show che ha riscosso un successo davvero impressionante, e “Mina Settembre”, serie televisiva tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio Di Giovanni e di cui si attendono con ansia i nuovi episodi, la splendida attrice napoletana sarà la colonna portante di un nuovo lavoro davvero incredibile. La notizia, è vero, già girava sul web da diverso tempo. Ed anche lei stessa ne aveva parlato in una sua recentissima intervista. Adesso, però, è proprio arrivata la conferma ufficiale. E a darla, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima Serena non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una notizia magnifica.

Di che cosa parliamo, però? A cosa fa esattamente riferimento questa splendida notizia che Serena Rossi non ha perso occasione di poter condividere con il suo pubblico? Volete proprio saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Serena Rossi, ora è ufficiale: la notizia appena arrivata, non vediamo l’ora

Adesso è proprio confermato: Serena Rossi sarà il volto di un’altra imperdibile serie televisiva dei canali Rai. Come dicevamo precedentemente, la notizia aveva fatto il giro del web già diversi mesi fa. Adesso, però, è proprio arrivata la conferma ufficiale. A darla, come detto poco fa, è stata proprio la diretta interessata attraverso il suo canale social ufficiale. È proprio qui che, infatti, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi il suo pubblico social.

Non abbiamo moltissime informazioni in merito, sia chiaro. Fino ad adesso, infatti, non abbiamo notizie su quando andrà in onda e né tantomeno chi saranno gli altri protagonisti. Fatto sta che la serie televisiva è intitolata “La Sposa”. E, a quanto pare, sarà ambientata nel passato. Insomma, tutti elementi che ci permettono di dire che anche questa sarà un vero e proprio successo.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più. Voi?