Stava per morire affogato durante le riprese: l’attore salvato da un collega, pazzesco

E’ uno degli attori più famosi del pianeta e da oltre vent’anni ogni suo film è sempre un grande successo: la carriera di Leonardo DiCaprio la conosciamo benissimo ma non tutti conoscono alcuni dettagli piuttosto curiosi che lo riguardano.

Ad esempio, sapevate che suo padre George DiCaprio era un fumettista? Non solo, ma come si intuisce facilmente dal suo cognome, aveva origini italiane. Infatti i bisnonni paterni dell’attore, Salvatore DiCaprio e Rosina Cassella, erano originari della provincia di Caserta. Leonardo ha anche origini tedesche da parte di sua madre, Irmelin Indenbirken.

Tanti sono gli aneddoti legati alla sua lunga e intensa carriera, ma quello più scioccante è senza dubbio quando ha rischiato di morire! Scopriamo cosa ha raccontato al riguardo al Rolling Stone.

Leonardo DiCaprio salvato da un collega: brutto episodio per l’attore

Oggi DiCaprio ha quasi 47 anni nonostante sembri sempre un ragazzino. Da quando nei primi anni ’90 iniziò la sua carriera, lo abbiamo visto recitare al fianco delle più grandi registi di Hollywood: Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Ridley Scott, James Cameron, Steven Spielberg tra gli altri.

Nel 2016, al magazine Rolling Stone Leonardo DiCaprio raccontò un episodio critico, vissuto durante le riprese del documentario “Mission Blue” di Fisher Stevens girato alle Galápagos. Fortunatamente, superò quel brutto momento grazie al collega Edward Norton che lo salvò.

Mission Blue non è stato l’unica occasione in cui DiCaprio ha messo in pratica il suo attivismo ambientale: titolare dal 1998 della Leonardo DiCaprio Foundation, si dedica alla promozione della consapevolezza ambientale in tutte le sue sfaccettature, ma il suo interesse principale si concentra soprattutto sul riscaldamento globale. E’ infatti un convinto sostenitore della biodiversità della Terra e dell’energia rinnovabile.