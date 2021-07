Valentina e Tommaso sono stati i protagonisti indiscussi della seconda puntata di Temptation Island: è successo subito dopo il falò.

Così come la prima, anche la seconda puntata di Temptation Island è stata letteralmente imperdibile. Concentrata sulle avventure di tutte le sei coppie ed, in particolare, di Valentina e Tommaso, l’appuntamento di Lunedì 5 Luglio del docu-reality di Canale 5 ha regalato tantissimi colpi di scena. Una tra tanti? Semplice: il tradimento davanti alle telecamere del giovanissimo romani ai “danni” della sua fidanzata. Particolarmente interessato alla giovanissima tentatrice Giulia, il giovane si è lasciato parecchio andare con lei tanto da arrivare a baciarla davanti a tutti. Da qui, quindi, si capisce chiaramente la reazione della sua fidanzata. Dapprima fortemente convinta che l’atteggiamento del suo compagno fosse una ripicca, ha preso coscienza della situazione. Ed ha deciso di chiamare il falò immediato e di uscire da sola.

Cos’è successo, però, dopo il falò di confronto? Sappiamo che Tommaso era intenzionato ad uscire con lei dal programma per parlare, invece Valentina no! Ma cosa sarà successo subito dopo? Scopriamolo!

Valentina e Tommaso di Temptation Island, sapete cos’è successo subito dopo il falò?

Valentina e Tommaso, dopo pochissimi giorni dall’inizio del loro percorso a Temptation Island, hanno deciso di abbandonare il programma da separati. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo dopo il falò? Durante il confronto, come dicevamo precedentemente, il giovanissimo romano aveva espresso la sua volontà di voler uscire dal programma con la sua compagna, anche perché una relazione di quasi due anni non può essere cancellata da un momento all’altro. Valentina, dal canto suo, seppure inizialmente titubante, ha deciso di uscire da sola. Cosa sarà successo subito dopo questo momento?

A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, sono stati alcuni video condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Tommaso, appena terminato il confronto con Valentina, si dice contento di quello che ha fatto. E sempre più deciso di aver fatto la cosa giusta. “Meglio che l’ho capito ora. Va a finire che rimaneva con lei ancora un altro mezzo o due e dovevo lasciarla”, ha detto Tommaso. Concludendo: “Questo mi dimostra ancora di più quello che pensavo. Dopo tutto quello che ha visto, nemmeno una lacrima.

Differente, invece, la reazione di Valentina. “È successo quello che mi aspettavo. Lui non ha accettato il fatto che io mi fossi divertita e che fossi in mezzo a queste persone che si sono rivelate fantastiche. Io mi sono comportata come una principessa”, ha detto Valentina.

