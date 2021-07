Uomini e Donne, clamoroso annuncio: fan pazzi di gioia

Clamoroso annuncio sul dating show “Uomini e Donne”, i fan sono letteralmente pazzi di gioia: ecco di cosa si tratta

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è andata in onda la prima volta su Canale 5 il16 settembre 1996. All’inizio, però, il programma aveva una veste diversa: esso infatti era la versione adulta di Amici. In seguito, la trasmissione ha assunto il format odierno, divenendo a tutti gli effetti un programma per incontri. Il dating show di Maria De Filippi è uno dei pilastri della rete del Biscione e ogni anno totalizza una marea di ascolti. Non c’è concorrenza che tenga, nella fascia pomeridiana Maria De Filippi è la leader assoluta.

Nel corso degli anni, oltre al trono classico con i tronisti e le troniste, la produzione ha affiancato anche il trono over con le dame e i cavalieri. Tale format è divenuto col tempo il pilastro portante del programma. Per una breve periodo c’è stato anche il trono gay. Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, clamoroso annuncio: di cosa si tratta

Arriva un clamoroso annuncio sul dating show di Maria De Filippi. La rete del Biscione ha deciso di puntare su Uomini e Donne anche durante l’estate. La trasmissione infatti, a partire da mercoledì 15 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Una notizia che ha fatto esultare i telespettatori più affezionati.

La produzione riproporrà le scelte più emozionanti andate in onda in prima serata durante il 2019. Tra queste ci saranno le scelte di Lorenzo Riccardi, che decise di uscire dal programma con Claudia Dionigi, di Teresa Langella, che fece abbastanza discutere, ma anche di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzalez.

Non mancheranno, oltre ai tronisti e alle corteggiatrici, anche gli altri protagonisti del programma, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, e gli ospiti. Durante le scelte andate in onda in prima serata dal Castello di Torcrescenza, ci furono molti ospiti speciali, tra cui Valeria Marini, nelle vesti di party planner, e Giulia De Lellis, chiamata a consigliare i look.