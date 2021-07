È stata la vincitrice di Masterchef 6, ve lo ricordate? Sono trascorsi 5 anni dalla sua vittoria, ecco com’è cambiata la sua vita oggi.

Masterchef, lo sappiamo benissimo, è uno dei più seguiti ed amati programmi della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 2011, il talenti di Cielo ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, in tutti questi anni, non soltanto si sono alternati tantissime edizione, ben 10, ma abbiamo conosciuto anche tantissimi concorrenti ed, ovviamente, vincitori. Tra questi, è davvero impossibile per noi non raccontarvi della vincitrice del 2016. Ve la ricordate? Era esattamente la quinta edizione del talent quando l’aspirante cuoca prendeva parte al talent, sbaragliava la concorrenza e si aggiudicava il titolo di trionfatrice.

Era esattamente il 2015, come dicevamo precedentemente, quando la giovanissima Erica trionfava a fine Masterchef 5. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Spyro e di Federico Alessandro. Su Stefano, invece, cosa sappiamo esattamente? Scopriamolo!

Ricordate la vincitrice di Masterchef nel 2016, eccolo oggi dopo 5 anni: da non credere!

In compagnia di Lorenzo e Alida, rispettivamente terzo e secondo classificato, anche Erica Liverani ha preso parte alla quinta edizione di Masterchef. E, a fine programma, si è anche aggiudicata la fascia da vincitrice. Correva esattamente il 2016 e la simpaticissima cuoca, così come tutti gli altri vincitori delle scorse edizioni, non soltanto ha vinto ben 100 mila euro, ma ha anche avuto la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi esattamente 5 anni dalla sua vittoria nelle cucine di Masterchef, ma com’è cambiata la vita di Erica dopo il programma?

Ebbene. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe proprio che la vita di Erica sia letteralmente cambiata dopo il programma. Non soltanto perché la giovanissima di Ravenna ha trovato l’amore con uno dei concorrenti, ma ha anche aperto una gastronomia stesso nella sua città insieme alle sue sorelle. Insomma, sembrerebbe proprio che, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al programma, una cosa non sia affatto cambiata: la sua passione per la cucina. La sua bacheca Instagram, infatti, pullula di scatti di piatti davvero squisiti e succulenti.

Facevate il tifo per Erica ai tempi di Masterchef?