Alessandro Preziosi, non solo attore: cos’altro ha fatto in carriera, non ci crederete!

Alessandro Preziosi è un attore molto stimato e apprezzato. Per la sua straordinaria bellezza è molto amato dalle donne. È nato a Napoli il 19 aprile 1973 ed ha 48 anni. È laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Dopo una breve carriera da assistente di Diritto tributario presso l’Università degli studi di Salerno, ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Nel 1996, all’età di 23 anni, partecipa al programma Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Si presentò con il nome di Axel Preziosi e non solo vinse la puntata a cui partecipò, ma arrivò anche a un passo dalla vittoria del titolo di “Beatissimo” nella puntata finale. Successivamente lavora in televisione nella soap opera di Canale 5, Vivere, e nella miniserie tv Una donna per amico 2. Raggiunge l’apice del successo con Elisa di Rivombrosa, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5, grazie alla quale vince il Telegatto come personaggio maschile dell’anno nel ruolo del conte Fabrizio Ristori.

Alessandro Preziosi, non solo attore: cos’altro ha fatto

Preziosi è uno stimatissimo attore. Ha raggiunto il successo interpretato il conte Fabrizio Ristori in “Elisa di Rivombrosa“, ma in seguito ha preso parte a tantissime altre serie televisive, come Tango per la libertà, I medici, Non mentire e di recente è stato impegnato con Masantonio – Sezione scomparsi.

Al cinema, invece, ha esordito nel 2001 con A Lele – Il caso Scieri e in seguito è stato protagonista in I Viceré, Mine vaganti, Maschi contro femmine (e il sequel Femmine contro maschi), Nessuno come noi e molti altri ancora.

Oltre ad essere un attore molto famoso, Preziosi ha anche un’altra passione: il canto. Egli infatti ha inciso un disco di musica latino-americana. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2005 nella puntata dedicata agli abbinamenti Vip, accompagnando come pianista e cantante Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartett nell’esecuzione del brano Che mistero è. In seguito è tornato all’Ariston nel 2018 per cantare, nella serata dei duetti, con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico il brano “Bisogna imparare ad amare“.